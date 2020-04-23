Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
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Укрзализныця может перейти на четырехдневную рабочую неделю
13:40 22.04.2020 |
АО "Укрзализныця" рассматривает возможность введения четырехдневной рабочей недели в случае продления эпидемии заболевания COVID-19 в стране и карантина.
Такое решение было принято на заседании правления АО "Укрзализныця" и согласовано с представителями отраслевых профсоюзов, присутствующими на заседании, сообщает пресс-служба предприятия.
"Укрзализныця с 1 июля 2020 года может ввести режим четырехдневной рабочей недели в случае продления эпидемии заболевания COVID-19 в стране, и если обоснованные меры, направленные на ее сдерживание, например, введение карантина, будут продлены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в компании уже предприняли ряд антикризисных мер для бесперебойной работы железнодорожной отрасли. В частности, ограничены закупки материально-технических ресурсов (услуг), не связанных с основной деятельностью Укрзализныци и снижен расход дизельного топлива, электроэнергии и т.
Кроме того, компания временно приостановила комиссионное рассмотрение вопросов единовременных поощрений, доплат, надбавок, компенсаций аренды жилья и т.д. для работников.
Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов 21 апреля заявил, что Кабинет министров Украины на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о продлении карантина до 12 мая. Сейчас карантин в Украине действует до 24 апреля.
С 18 марта в Украине прекращено внутреннее пассажирское железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. Укрзализныця продолжает осуществлять грузовые перевозки и спецрейсы для перевозки медиков, работников Национальной полиции Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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