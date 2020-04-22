Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
Финансовые новости
- |
- 22.04.20
- |
- 22:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ФГИ впервые в истории заплатил советнику по приватизации
12:42 22.04.2020 |
Фонд государственного имущества Украины заплатил советнику по приватизации "Одесского припортового завода" (ОПЗ) - консорциуму во главе с Pericles Global Advisory в составе White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital - за осуществленные первый и второй этапы работы, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.
"Мы им впервые в истории Украины заплатили деньги за эти этапы. Сейчас мы разрабатываем модель вывода ОПЗ на приватизацию", - сказал руководитель ведомства в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, программа действий на ОПЗ в настоящее время такова: в сотрудничестве с советником завершить аудит предприятия; навести порядок, провести модернизацию второй колонны; осуществить централизацию закупок и повысить операционную эффективность.
Сенниченко также отметил, что в рамках стратегии приватизации советнику поручен вопрос поиска возможных решений в связи с долгом ОПЗ перед Group DF Дмитрия Фирташа на сумму более $250 млн, подтвержденный решением Стокгольмского арбитража.
"Он (советник - ИФ) работает над тем, чтобы запланировать и провести при необходимости переговоры, чтобы потенциальный покупатель имел такие же обязательства перед третьими сторонами, включая НАК ("Нафтогаз Украины" - ИФ) или других кредиторов", - сообщил глава ФГИ.
Сенниченко уточнил, что в настоящее время продолжается суд в Украине на уровне Верховного суда о подтверждении решения Стокгольмского арбитража. "На текущую операционную работу предприятия этот долг пока не влияет", - подчеркнул он.
Как сообщалось, Pericles Global Advisory LLC отобрана советником по подготовке к приватизации ОПЗ в конце июля 2018 года по итогам первых конкурсов по отбору советников для продажи предприятий "большой" приватизации. В то же время работа советника длительное время была заблокирована судебным разбирательством, которое инициировал проигравший участник конкурса.
ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.
Украина дважды в 2016 году выставляла 99,567% акций ОПЗ на продажу: сначала в июле по стартовой цене 13,175 млрд грн, затем в декабре по сниженной цене 5,16 млрд грн, однако оба раза безрезультатно. Отсутствие интереса к ОПЗ, в частности, связано с его долгом свыше $250 млн структурам Фирташа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Альтернатива Шмыгалю: Как Банковая создает собственное правительство
ТОП-НОВОСТИ
|Почему вице-премьер Михо – это смерть реформам
|Отчет Зеленского: Как не превратить праздничную дату в грустную
|«Нормандский формат» и Украина: Почему Зеленский обречен на поражение
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Антикоррупционная прокуратура завершила расследование в деле Дубневича
Следствие установило, что группа должностных лиц филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" с привлечением подконтрольных предприятий-посредников, организовала проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления.
|Укрзализныця может перейти на четырехдневную рабочую неделю
|ФГИ впервые в истории заплатил советнику по приватизации
|Передача ГПЗКУ, «Артемсоли» и «Хлеба Украины» на приватизацию «зависла» – глава ФГИУ
|«Богдан Моторс» победил в тендере на поставку Луцку 29 троллейбусов за средства ЕИБ
|«Нафтогаз» заключил сервисный контракт для повышения добычи газа
Это интересно
|США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР
|Хакеры заражают больницы вымогательским ПО с помощью учетных данных AD
|Пандемия ускорит процесс замены людей роботами на рабочих местах
|Об угрозе пандемии майнинговому бизнесу заявила еще одна компания отрасли
|Дети в шоке. У сверхпопулярного TikTok внедряется родительский контроль
|Стартовал предзаказ на новый iPhone SE
|BMW намекнула на появление кроссовера X8 M