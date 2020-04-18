Дорожно-строительная группа RDS победила в тендере по ремонту автомобильных дорог в Луганской области

Группа дорожно-строительных компаний RDS в рамках выигранного тендера Службы автомобильных дорог в Луганской области с договоренной ценой 816,99 млн грн отремонтирует 32 км дороги на участке от города Счастье до Новоайдара на трассе Н-21, которая соединяет Северодонецк и Станицу Луганскую.

"В городе Новоайдар мы построили производственную базу, сумма инвестиций уже составила около $3 млн. Там будет находиться асфальтобетонный завод Amomatic-LMK VS 240S производительностью 240 т/ч. Отсюда будем поставлять все инертные материалы и асфальт на объект", - заявил совладелец группы Евгений Коновалов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Согласно информации в системе ProZorro, ожидаемая стоимость закупки составляла 832,5 млн грн, конкурентами RDS, которая в этом тендере была представлена ООО "Ростдорстрой", выступали ООО "Автомагистраль-Пивдень" и ООО "Онур Конструкцион Интернешнл". Договор с победителем был подписан на текущей неделе.

Коновалов отметил, что компании предстоит выполнить такие работы, как фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, устройство основания из СФОВ 15 см, устройство двух слоев асфальтобетона 10 см и 5 см и ремонт съездов, остановок и разметка. (СФОВ - смесь материала полученного от фрезерования старого покрытия и нового ЩПС, готовится на производственной базе путем перемешивания с добавлением цемента и битумной эмульсии)

"Реализация этого проекта позволит создать 450 новых рабочих мест в этом непростом регионе. Сейчас на участке уже проводят геодезические изыскательские работы. На производственные базы завозятся инертные материалы и идет монтаж ГСУ и асфальтобетонного завода. За три месяца необходимо произвести и уложить 121,37 тыс. тонн асфальта, 137 тыс. тонн СФОВ", - уточнил совладелец RDS.

Согласно данным в ProZorro, договорная цена является динамической, основные работы (788,8 млн грн) предполагаются на текущий год. Срок предоставления услуг - до конца 2021 года.

Станица Луганская - единственный пункт пропуска между Украиной и неподконтрольными территориями в Луганской области. До карантина его ежедневно пересекало от 10 до 13 тысяч человек. Эта дорога также объединяет разные районы Луганской области и имеет ключевое экономическое значение.

RDS - украинская группа компаний входящая в ТОП-3 дорожно-строительных компаний Украины. В группу компаний RDS входят "Киевшляхбуд" и "Ростдорстрой". Основные направления деятельности - строительство, реконструкция и эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог и мостов, строительство аэродромных комплексов.

Компания строит бетонную дорогу Н-14 "Кропивницкий-Николаев". В рамках реконструкции трассы Н-31 "Днепр-Решетиловка" в Полтавской области группа компаний RDS строит путепровод через железную дорогу и участок первой бетонной дороги в Украине. В 2019 году компания выиграла тендер Всемирного банка на проведение работ на трассе первой категории М-03 "Киев-Харьков-Должанский".

По состоянию на апрель 2020 года компания работает в 8 регионах Украины и имеет 10 производственных баз.

Конечными бенефициарными собственниками группы компаний RDS являются граждане Украины Юрий Шумахер и Евгений Коновалов. Размер уставного капитала составляет 5,13 млн грн.