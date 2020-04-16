Государственный Укрэксимбанк (Киев) подписал договор с Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению об участии в госпрограмме "теплые кредиты" для населения в 2020 году, передает Энергореформа.

"Укрэксимбанк будет предоставлять "теплые кредиты" для физических лиц на энергоэффективные мероприятия в частных домах с возможностью получения компенсации 35% суммы кредита, но не более 14 тыс. грн", - говорится в сообщении на сайте банка.

Кроме этого, как сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности, 15 апреля Ощадбанк также подписал договор на возобновление выдачи "теплых кредитов".

Банк, в частности, обеспечит выдачу "теплых кредитов" по следующим направлениям программы: физическим лицам - на приобретение твердотопливных котлов, энергоэффективных материалов и оборудования для частных домов; ОСМД - на энергосберегающие мероприятия в многоквартирных домах.

Как сообщала Энергореформа, государственные ПриватБанк и Укргазбанк (оба - Киев) возобновили выдачу "теплых кредитов" 6 и 15 апреля соответственно.

Согласно данным Госэнергоэффективности, на реализацию энергоэффективных проектов в 2019 году население привлекло 21,2 тыс. кредитов на общую сумму 1,4 млрд. грн.

Участникам программы в минувшем году государство компенсировало из госбюджета свыше 545,8 млн. грн.