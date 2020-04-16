Финансовые новости
- |
- 16.04.20
- |
- 20:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ощадбанк и Укрэксимбанк присоединились к выдаче "теплых кредитов" населению
13:04 16.04.2020 |
Государственный Укрэксимбанк (Киев) подписал договор с Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению об участии в госпрограмме "теплые кредиты" для населения в 2020 году, передает Энергореформа.
"Укрэксимбанк будет предоставлять "теплые кредиты" для физических лиц на энергоэффективные мероприятия в частных домах с возможностью получения компенсации 35% суммы кредита, но не более 14 тыс. грн", - говорится в сообщении на сайте банка.
Кроме этого, как сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности, 15 апреля Ощадбанк также подписал договор на возобновление выдачи "теплых кредитов".
Банк, в частности, обеспечит выдачу "теплых кредитов" по следующим направлениям программы: физическим лицам - на приобретение твердотопливных котлов, энергоэффективных материалов и оборудования для частных домов; ОСМД - на энергосберегающие мероприятия в многоквартирных домах.
Как сообщала Энергореформа, государственные ПриватБанк и Укргазбанк (оба - Киев) возобновили выдачу "теплых кредитов" 6 и 15 апреля соответственно.
Согласно данным Госэнергоэффективности, на реализацию энергоэффективных проектов в 2019 году население привлекло 21,2 тыс. кредитов на общую сумму 1,4 млрд. грн.
Участникам программы в минувшем году государство компенсировало из госбюджета свыше 545,8 млн. грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто такая Ольга Буславец, возглавившая Минэнергетики
|Рада внесла изменения в регламент для принятия «антиКоломойского» законопроекта
|«Антиколомойский» регламент: Удастся ли «слугам» преодолеть «поправочный террор»
|«Прямой диалог с Донбассом» и другие идеи Кремля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Нафтогаз» установил свою первую заправку для электромобилей
|Ощадбанк и Укрэксимбанк присоединились к выдаче "теплых кредитов" населению
|Работники Сумского НПО просят признать предприятие банкротом
По информации начальника управления по труду Сумского городского совета Анатолия Занченко, на 1 марта 2020 года общая сумма задолженности предприятия перед работниками составила 278,6 млн грн. Из них 130 млн грн по ранее поданным от работников заявлениям и решениям судов взимает исполнительная служба теруправления юстиции.
|Правительство сменило и.о. главы «Укрзализныци»
|«Фармак» начал продажу лекарств через интернет с доставкой на дом
|Нафтогаз планирует подать арбитражный иск против Словакии
Это интересно
|BMW не откажется от выпуска седанов
|Cadillac не планирует электрифицировать младшие седаны
|Chainalysis: доходы криптомошенников упали на треть из-за коронавируса
|Средняя стоимость новой личности составляет $2048
|Volkswagen рассказал о недостатках электрического транспорта
|Ferrari заработала 86 тысяч евро на каждом автомобиле
|Коронавирус: в Британии и США вводят цифровое отслеживание контактов