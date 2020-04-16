Работники Сумского НПО просят признать предприятие банкротом

Работники некогда крупнейшего на Сумщине АО «Сумское научно-производственное объединение» просят признать предприятие банкротом.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила пресс-секретарь Хозяйственного суда Сумской области Марина Фильченко.

«В Хозяйственный суд Сумской области поступило заявление от 112 работников предприятия о признании банкротом АО «Сумское НПО». Общая сумма задолженности по выплате заработной платы перед заявителями - 6423 тыс. грн. Один заявитель обратился в суд с заявлением об отзыве своего заявления об открытии производства по делу о банкротстве в связи с мирным урегулированием спорных вопросов. Требования этого заявителя составляют 33 749 грн», - рассказала Фильченко.

По ее словам, в настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по делу о банкротстве.

Судебное заседание назначено на 14.30 23 апреля.

По информации начальника управления по труду Сумского городского совета Анатолия Занченко, на 1 марта 2020 года общая сумма задолженности предприятия перед работниками составила 278,6 млн грн. Из них 130 млн грн по ранее поданным от работников заявлениям и решениям судов взимает исполнительная служба теруправления юстиции.

В частности, в 2019 году за счет продажи имущества предприятия людям выплатили 30 млн грн. С начала этого года в счет погашения зарплатного долга взыскано более 2 млн грн.

Сейчас в АО «Сумское НПО» работают около 3,5 тыс. человек.

