«Фармак» начал продажу лекарств через интернет с доставкой на дом

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) с целью препятствования распространению коронавируса начала продажу лекарственных средств на специализированных сайтах.

Согласно сообщению, в марте Кабинет Министров разрешил почтовым сервисам осуществлять доставку лекарств.

При этом теперь лекарства "Фармак" можно будет заказать с доставкой в отделение почты или непосредственно домой курьером.

"Во время карантина каждый из нас пытается ограничить круг социальных контактов и без лишней надобности не выходить из дома. Неудивительно, что растет спрос на онлайн-заказы продуктов из супермаркета, еды из кафе и ресторанов. Кое-кто уже оценил удобство и выгоду предварительного бронирования лекарств в аптеке. Всегда можно быть уверенным, что лекарства есть в наличии, сэкономить время в очереди и сравнить цены. Поэтому теперь нет необходимости стоять в очереди. А для тех, кто заболел и некого отправить в аптеку или нет возможности добраться до ближайшей аптеки (особенно в небольших поселках), такая возможность более чем актуальна", - отметил директор по маркетингу и продажам "Фармак" Михаил Ванат.

Заказать лекарственные средства можно на сайте компании после автоматического перехода на страницу интернет-магазина LIKI 24.

В сообщении отмечается, что для заказов доступны все лекарства, кроме определенных категорий, требующих особых условий отпуска, хранения и учета.