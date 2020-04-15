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ДТЭК Энерго сообщили о приостановке 10 шахт «Павлоградугля» и трех ГОКов
08:52 15.04.2020 |
«ДТЭК Энерго» приостанавливает работу предприятия «ДТЭК Павлоградуголь» и трех обогатительных фабрик. Предприятия переводятся в режим поддержания жизнедеятельности, а сотрудники выводятся в простой с оплатой согласно коллективному договору.
Операционная компания «ДТЭК Энерго», обеспечивающая управление активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции крупнейшего частного украинского энергохолдинга ДТЭК, с 20 апреля приостанавливает работу предприятия «ДТЭК Павлоградуголь», обогатительных фабрик «Павлоградская», «Добропольская», «Кураховская», а также «Першотравенского ремонтно-механического завода» и «Научно-производственного центра ДТЭК».
Как говорится в сообщении компании, предприятия переводятся в режим поддержания жизнедеятельности, а сотрудники выводятся в простой с оплатой согласно коллективному договору. В соответствии с Отраслевым соглашением и коллективными договорами, все сотрудники, выведенные в простой, продолжат получать доход в размере тарифной ставки с сохранением трудового стажа.
«Системный кризис в энергетической отрасли Украины, который продолжается с прошлого года, привел к разбалансировке энергосистемы Украины. Ручное регулирование рынка, непродуманные решения, отсутствие координации отрасли полностью дестабилизировали работу всех угольных предприятий. Из-за бесконтрольного импорта электроэнергии из России и Беларуси снизилась востребованность отечественной электроэнергии и, как следствие, снизился объем потребляемого угля на станциях. На складах ТЭС и шахт накоплено более 2,9 млн тонн невостребованного угля. В стране приостановлена работа около 30 угольных шахт, в простое находятся более 40 тыс. человек. Убыток тепловой генерации за последние полгода составляет 3,1 млрд грн. Все ТЭС работают ниже минимального состава, около 50% сотрудников находятся в простое», - сказано в сообщении.
Отмечается, что негативная ситуация усиливается общим падением экономики и пандемией коронавируса. Вследствие карантина снижено потребление электроэнергии в стране, снижены объемы производства электроэнергии и уровень платежей.
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