Универсал Банк увеличил уставный капитал почти на 10%

АО "Универсал Банк" (Киев) завершило процедуру увеличения уставного капитала на 9,7%, или на 300 млн грн - до 3,4 млрд грн путем размещения акций дополнительной эмиссии существующей номинальной стоимости без осуществления публичного предложения.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение об увеличении уставного капитала приняли акционеры банка на общем собрании 5 июня 2019 года, 5 марта 2020 года была проведена государственная регистрация изменений в уставе банка в связи с увеличением уставного капитала, а 10 апреля банк получил информацию о количестве голосующих акций и размере уставного капитала по результатам его увеличения от Центрального депозитария ценных бумаг.

Универсал Банк входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, которая была основана в 1998 году и имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. Помимо Универсал Банка, в финансовый сектор группы входит ТАСкомбанк, две страховые компании, ряд других организаций.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 октября 2019 года по размеру общих активов Универсал Банк занимал 16-е место (20,103 млрд грн) среди 75 действовавших.











