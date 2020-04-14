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S&P Global Ratings понизило рейтинг «Укрзализныци»
11:47 13.04.2020 |
В то же время отмечается, что компания может рассмотреть возможность пересмотра условий некоторых кредитов.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг «Укрзализныци» с уровня «В-» до «ССС», что означает выполнение обязательств по ценным бумагам, но дефолт представляется реальной возможностью.
Об этом говорится в пресс-релизе агентства.
«Укрзализныце» предстоит погасить около 400 млн долл. в течение 12 месяцев с 1 апреля 2020 года, включая кредит в размере 200 млн долл. в июле 2020 года и две части непогашенных облигаций. Сейчас мы рассматриваем ликвидность компании как слабую, поскольку считаем, что проблемы, связанные с COVID-19, могут ограничить доступ к рынкам капитала и повлиять на способность генерировать денежный поток от операционной деятельности», - говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что компания может рассмотреть возможность пересмотра условий некоторых кредитов.
«Прогноз «негативный» отражает неопределенность относительно потенциальной реструктуризации кредитов и способности компании аккумулировать достаточные денежные средства для осуществления предстоящих выплат", - говорится в сообщении.
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