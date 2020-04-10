«Нафтогаз Украины» имеет на счетах более $3 млрд – глава правления

НАК "Нафтогаз Украины" имеет на своих счетах свыше $3 млрд, сообщил глава правления компании Андрей Коболев, передает Энергореформа.

"Нафтогаз" за предыдущий период (2019 год - ЭР) принесет рекордно высокую прибыль, на счетах компании в настоящее время находится сумма более $3 млрд, в подземных хранилищах рекордно высокие за последние 30 лет объемы газа, были подписаны новые транзитные соглашения", - сказал он в ходе онлайн дискуссии "Последствия глобального энергетического кризиса для Украины" 10 апреля.

По его словам, эти факторы позволили компании войти в кризисный для мира период хорошо подготовленной, как с точки зрения финансового положения, так и запасов газа.

В то же время глава НАК отметил, что сложившаяся на сегодня ценовая конъюнктура на газ и нефть ставит серьезный вызов перед добывающей отраслью, ухудшая экономику этого бизнеса и экономическую целесообразность добычи.

Коболев считает, что накопленные НАК резервы и запас прочности необходимо грамотно расходовать, вкладывая их в геологоразведку и подготовку ресурсной базы для увеличения добычи в будущем, когда цены на энергоресурсы выйдут из существующего пике, а также энергоэффективность.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.