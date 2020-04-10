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Налоговая оштрафовала табачную компанию на 123 млн гривен
15:58 10.04.2020 |
Государственная налоговая служба оштрафовала табачную компанию "Philip Morris Украина" на общую сумму в 123,4 млн гривен по результатам проверки трансфертного ценообразования, компания начала процесс оспаривания решения в судебном порядке.
Об этом Українським Новинам сообщил финансовый директор компании Максим Барабаш.
"Проверка по вопросам трансфертного ценообразования ЧАО "Филип Моррис Украина" завершилась в сентябре 2019 года доначислениями по налогу на прибыль в размере 98,7 млн гривен плюс штрафная санкция 24,7 млн гривен, что совокупно составляет 123,4 млн гривен", - сказал он.
По словам Барабаша, компания считает такое решение необоснованным и уже начала процесс его оспаривания в судебном порядке.
При этом на данный момент Налоговая рассматривает совместно с Министерством финансов запрос "Philip Morris Украина" о проведении взаимосогласительной процедуры, предусмотренной Конвенцией об избежании двойного налогообложения, поскольку налог на прибыль, который украинские контролирующие органы доначислили по результатам проверки, уже был заплачен в другой стране.
Барабаш объяснил, что в рамках взаимосогласительной процедуры компетентные органы двух заинтересованных стран должны попытаться посредством взаимного согласования прийти к решению, где должен быть уплачен налог.
"Мы очень надеемся, что этот диалог между налоговыми органами Украины и Швейцарии состоится в полном соответствии с международными соглашениями, а нам удастся избежать долголетней судебной тяжбы с ГНС", - прокомментировал он.
Принципы трансфертного ценообразования были одобрены Советом Организация экономического развития и сотрудничества для предотвращения искусственного занижения цен с целью увеличения прибыли в странах с более благоприятным налоговым режимом.
Основной задачей трансфертного ценообразования является подтверждение того, что цены в операциях между взаимозависимыми компаниями одной группы устанавливаются по принципу "вытянутой руки" - цены на товары между связанными и несвязанными компаниями не должны отличаться.
В Украине первые правила по контролю за трансфертным ценообразованием появились в 2013 году.
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