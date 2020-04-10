Украинская компания Rauta разработала проект мобильного быстровозводимого госпиталя

Компания "Раута Групп" (Киев) в сотрудничестве с Конфедерацией строителей Украины и Украинским центром стального строительства разработала проект мобильного госпиталя, строительство которого может занять всего две недели.

Как сообщили в компании, мобильный госпиталь предполагает размещение 72 пациентов и комфортные условия работы медперсонала. Здание имеет две автономные зоны с палатами для пациентов со средней и тяжелой степенью заболевания, а также отделение интенсивной терапии, кабинеты заведующего и старшей медсестры, комнаты отдыха для персонала и др.

Госпиталь строится из модульных конструкций заводского изготовления, которые отвечают всем строительным стандартам, санитарным требованиям, нормам безопасности и энергоэффективности. Проект здания предусматривает возможность использования возобновляемых источников энергии таких как солнечные панели и тепловые насосы.

Кроме того, в здании используются технологии и материалы, отличающиеся повышенной стойкостью к вирусам, бактериям и частой дезинфекции.

Срок эксплуатации такого здания составит более 30 лет.

По словам директора Rauta Андрея Озейчука, проект ориентирован на максимальное использование готовых решений, которые могут монтироваться вручную без применения мокрых процессов и сварочных работ.

"В случае необходимости такой модульный госпиталь может быть легко разобран и перенесен в другой регион, а также расширен или переоборудован для других целей", - сказал он.

Озейчук также подчеркнул, что "разработка отечественной компании должна привлечь внимание Минздрава для системного реагирования как на вызовы нынешней пандемии, так и для уменьшения негативного влияния любых эпидемий и катастроф на граждан Украины в будущем".

ООО "Раута Групп" (ТМ Rauta) создано в 2014 году, основным видом деятельности является проектирование зданий, поставка и монтаж строительных материалов. Компания имеет лицензию на выполнение строительных работ со средним и значительным классом последствий (СС2, СС3).

Согласно данным Единого госреестра, владельцем 100% уставного капитала компании является Андрей Озейчук.

Размер уставного капитала - 388,6 тыс. грн.