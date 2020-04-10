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Набсовет Укрзалізниці определился с кандидатурой и.о. компании
23:24 09.04.2020 |
Наблюдательный совет Укрзалізниці поддержал кандидатуру Ивана Юрика на пост исполняющего обязанности председателя правления компании.
Информацию о том, что кандидатуру Юрика набсовет подал на утверждение Кабинета министров, LIGA.net подтвердил высокопоставленный источник в Министерстве инфраструктуры.
В июне 2019 года УЗ обновила состав правления. Юрик возглавил стратегическое направление по привлечению инвестиций и работе с потенциальными инвесторами. До этого с июня 2018 года он был членом наблюдательного совета Укрзалізниці. Как член набсовета компании он участвовал в работе комитетов по стратегии, финансам и аудиту. У него также богатый опыт привлечения прямых иностранных инвестиций в Украину.
В 2017-2018 годах Юрик работал на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest. В 2014-2016 годах - руководил службой министра Министерства финансов Украины. В 2010-2014 годах - возглавлял представительство в Украине инвестиционной компании Blackstone.
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