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АМКУ разрешил Ярославскому купить банк «Кредит-Днепр»
17:43 09.04.2020 |
Украинский бизнесмен Александр Ярославский, экс-совладелец УкрСиббанка, может приобрести банк "Кредит-Днепр", который в настоящее время принадлежит украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Антимонопольном комитете Украины в четверг, ведомство предоставило Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка "Кредит-Днепр".
В инвестиционно-консалтинговой группе EastOne, объединяющей активы Пинчука, агентству сказали, что не комментируют эту информацию.
Ярославский в конце января сообщил агентству "Интерфакс-Украина" о завершении подготовки документов, необходимых для сделки по покупке банка "Кредит-Днепр", которая может произойти в ближайшие дни.
Первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова ранее подтвердила, что Ярославский направил в центробанк письмо о намерении купить банк "Кредит Днепр" в начале декабря 2019 года, однако документы на согласование существенного участия в банке пока не подавал. "Многое также будет зависеть от планов господина Ярославского по развитию банка. Эти и другие вещи мы будем обсуждать с Александром после получения полного пакета", - сказала она в интервью "Финклубу" в начале 2020 года.
"Банк Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Пинчуку.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (11,784 млрд грн) банк занимал 21-е место среди 76 действующих. В начале февраля этого года банк завершил процедуру увеличения уставного капитала на 866,562 млн грн, или на 32% - до 3,587 млрд грн.
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