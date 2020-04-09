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«Укрпошта» сделала бесплатной услугу переадресации отправлений на время карантина
13:11 08.04.2020 |
Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» на время карантина отменила плату за заявление на оформление переадресации отправлений с одного почтового адреса на другой. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Ранее эта услуга стоила 50 грн.
В «Укрпоште» подчеркнули, что для оформления заявления на пересылку или доставку внутренних, международных почтовых отправлений на другой адрес и получения в другом почтовом отделении не нужно идти в почтовое отделение, а достаточно оставить заявку в контакт-центре.
Как сообщал УНИАН, «Укрпошта» ввела систему специального страхования для сотрудников на случай заболевания COVID-19.
Также компания присоединился к глобальной сети ускоренной международной доставки EMS (Express Mail Service), и уже с 1 апреля начинает предоставлять эту услугу в Украине.
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