«Укрпошта» сделала бесплатной услугу переадресации отправлений на время карантина

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» на время карантина отменила плату за заявление на оформление переадресации отправлений с одного почтового адреса на другой. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ранее эта услуга стоила 50 грн.

В «Укрпоште» подчеркнули, что для оформления заявления на пересылку или доставку внутренних, международных почтовых отправлений на другой адрес и получения в другом почтовом отделении не нужно идти в почтовое отделение, а достаточно оставить заявку в контакт-центре.

Как сообщал УНИАН, «Укрпошта» ввела систему специального страхования для сотрудников на случай заболевания COVID-19.

Также компания присоединился к глобальной сети ускоренной международной доставки EMS (Express Mail Service), и уже с 1 апреля начинает предоставлять эту услугу в Украине.