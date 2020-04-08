Финансовые новости
- |
- 08.04.20
- |
- 13:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Укрпошта» отменила плату за хранение посылок на время карантина
18:05 07.04.2020 |
"Укрпошта" во время карантина отменила плату за оформление переадресации отправлений с одного почтового адреса на другой. Ранее эта услуга стоила 50 грн.
Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.
В компании уточнили, что для оформления заявления на пересылку или доставку внутренних и международных почтовых отправлений на другой адрес и получения в другом почтовом отделении не нужно идти в почтовое отделение, достаточно оставить заявку в контакт-центре или заполнить анкету на сайте "Укрпошты".
Кроме того, на время карантина национальный почтовый оператор будет бесплатно хранить отправления в отделении. До окончания карантина во всех объектах почтовой связи плата за хранение почтовых отправлений, в частности "Укрпошта Экспресс", "Укрпошта Стандарт" и "Укрпошта SmartBox" не взимается. Также бесплатным будет хранения входящих (импортных) отправлений из-за рубежа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Дыра в 26 млрд. Решится ли власть спасать энергетику повышением тарифов
ТОП-НОВОСТИ
|Игра в дефолт: Пойдет ли Зеленский на войну с Коломойским
|Безработные будни: кому власти компенсируют потерю дохода из-за карантина
|Укрепление курса гривны на межбанке вызвано продажами доллара со стороны крупных государственных компаний
|Могилы для людей и собак. Зачем Филатов сражается с Коломойским, игнорируя Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Укрпошта» сделала бесплатной услугу переадресации отправлений на время карантина
|«Ашан» закроет магазины в Украине в день Пасхи
|«Не оправдал доверия»: главу правления УЗ Марчека уволят после двух месяцев работы
|«Укрпошта» отменила плату за хранение посылок на время карантина
|Витренко прокомментировал информацию о том, что ему ищут замену в «Нафтогазе»
|Юридическое объединение Revealing Information создало Центр поддержки бизнеса
Это интересно
|Самый дорогой Bentley: краска из золы, 5000-летнее дерево и другие доработки Bacalar
|SEC обвинила супружескую пару в мошенничестве с токенами, обеспеченными водой
|Британцы поджигают станции 5G в целях «остановить коронавирус»
|Официально про Core i9-10900K. Десять ядер и частота до 5,3 ГГц
|Nissan назвал три причины отказаться от вертикальных планшетов в машинах
|Самые производительные смартфоны по итогам марта 2020 года
|Windows 10 будет занимать меньше места на диске и станет меньше нагружать процессор