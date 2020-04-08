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Юридическое объединение Revealing Information создало Центр поддержки бизнеса
16:54 07.04.2020 |
Всеукраинское юридическое объединение Revealing Information создало Центр поддержки бизнеса. Центр будет оказывать помощь бизнесу в борьбе с рейдерством, которое в период чрезвычайной ситуации и карантина становится крайне актуальной проблемой.
По информации Министерства юстиции, число попыток рейдерства только путем внесение изменений в государственные реестры за время карантина выросло почти в 16 раз.
Управляющий партнер юридической компании Revealing Information Александр Кеер отмечает, что и общество, и бизнес проходят сейчас через высокую турбулентность.
"В Украине количество мошеннических действий растет, Минюст официально заявил о росте попыток рейдерства в десятки раз. Мы также наблюдаем этот тренд. Ситуацию ухудшает неопределенность с коронавирусом и его влиянием на бизнес и экономику. Работаем на опережение, в том числе и поэтому наша компания создала Центр поддержки бизнеса именно сейчас", заявил управляющий партнер юридической компании Revealing Information Александр Кеер.
Центр поддержки бизнеса Revealing Information будет оказывать по защите бизнеса всеми юридически доступными и законными методами, в том числе проведение охранных и превентивных мероприятий, представительство в судах, юридическое сопровождение сделок в период карантина, т.д.
Revealing Information - всеукраинское юридическое объединение экспертов широкого спектра, предоставляющая услуги по защите прав потерпевших от любых видов правонарушений, мошенничества и бандитизма.
Среди услуг объединения: юридическая поддержка бизнеса, аналитически-информационная и розыскная деятельность, меры по противодействию рейдерству, сопровождение клиентов в уголовных, хозяйственных и гражданских спорах и пр.
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