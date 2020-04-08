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Мобильные операторы расширили перечень бесплатных услуг на время карантина
12:05 07.04.2020 |
Киевстар, Vodafone и lifecell смягчили условия или вовсе упразднили тарификацию на ряд своих сервисов.
После нескольких недель карантина из-за пандемии коронавируса украинские мобильные операторы пошли на еще большие уступки для своих абонентов. В частности, они смягчили условия подключения к некоторым тарифам, а для ряда платных услуг временно отменили тарификацию.
По итогам первых дней карантина у всех трех операторов значительно увеличился голосовой трафик. Уже в первую неделю у "Киевстара", обслуживающего более 26 млн сотовых абонентов, на 17% вырос объем звонков.
У Vodafone (абонбаза - свыше 19 млн) с введением карантина этот показатель подскочил в два раза среди столичных пользователей компании. В сети lifecell (7,4 млн абонентов) голосовой трафик увеличился на 24%.
"Киевстар"
В конце прошлой недели "Киевстар" смягчил условия подключения к тарифу "Звонки для родителей". Это самый дешевый пакет компании, доступный для частных лиц, его абонплата - 60 грн/мес. (вызовы на другие мобильные или фиксированные номера по Украине - 0,6 грн/мин). Ранее он был доступен только для контрактной формы обслуживания.
С 3 апреля оператор разрешил подключаться к нему и на условиях предоплаты, но только тем, кому больше 60 лет. Ведь не зря же тариф называется "Звонки для родителей".
Чтобы стать пользователем этого пакета, нужно позвонить в колл-центр компании и назвать свой индивидуальный идентификационный номер (ИИН). Так "Киевстар" сможет убедиться, что абонент - из нужной возрастной категории.
В пресс-службе оператора, правда, допустили, что и более молодые абоненты смогут подключиться к этому тарифу, воспользовавшись кодом ИИН своих дедушек или бабушек. Однако в "Киевстаре" предупредили, что льготные условия действительны только на время карантина. После его окончания нужно будет обратиться в один из салонов оператора с паспортом и заключить контракт. Если в течение шести недель пользователь этого не сделает или самостоятельно не мигрирует на другой пакет, компания переведет абонента на условия тарифа "Киевстар Комфорт" (75 грн/мес.).
Vodafone
Абоненты Vodafone Украина с началом карантина стали звонить на 20-30% больше. Поэтому оператор отметил значительное увеличение количества пользователей услуги "Множество разговоров".
Она позволяет обменивать минуты - безлимит в сети Vodafone, звонки за рубеж и по Украине - на единый пакет звонков на все украинские сети. В зависимости от размера уже доступных в тарифе минут, их можно обменять на 1500 или 700. Услугой могут воспользоваться клиенты актуальных тарифов, доступных в точках продаж. Стоимость сервиса - 25 грн.
Кроме этого 3 апреля Vodafone еще больше расширил перечень бесплатных - на время карантина до 24 апреля 2020-го - услуг.
Vodafone Music - cервис для прослушивания музыки по подписке, мелодии можно слушать в онлайн-режиме или загрузить в память устройства. Стандартная стоимость услуги 15 грн/неделю или 2,5 грн/день.
Vodafone Press предназначен для чтения электронных журналов. Сервис предоставляет доступ к каталогу периодических изданий разных категорий: авто-тематика, fashion, технологии, бизнес и др. (после окончания карантина - 15 грн/неделю).
BeFit -- каталог мобильных Android-приложений и видео уроков "для поддержания здорового образа жизни и развития своего тела, разума и духа". Есть такие категории: спорт и физическое здоровье; ментальное здоровье; здоровое питание; влияние окружающей среды; оборудование для спорта (после 24 апреля 2020 года - 11 грн/неделя или 1,75 грн/день).
Bookmate - сервис для чтения электронных книг, комиксов и прослушивания аудиокниг на украинском, английском, русском и еще 12 языках. Есть рекомендации и авторские подборки (после окончания акции - 149 грн/мес.).
Компания Vodafone продлила до 30 апреля 2020-го для припейд-абонентов возможность бесплатно общаться в популярных социальных сетях и мессенджерах. С этой целью оператор объявил на время карантина нетарифицируемый доступ к услуге Online PASS (безлимитный доступ к социальным сетям - Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest; мессенджерам - текстовые и графические сообщения в Viber, Telegram, WhatsApp, Skype и Snapchat; стандартная стоимость - 15 грн/4 недели).
lifecell
lifecell до конца апреля запустил акцию "Апрельский безлимит". Пользователи с абонплатой от 100 и более гривен в месяц получили возможность совершать безлимитные звонки на любые украинские номера.
Важное замечание - абонплату нужно внести до 30.04.2020. А при использовании в течение одних суток 100 минут по условиям "Апрельского безлимита" начиная со 101-й минуты длительность каждого звонка не будет превышать больше трех минут.
"Это ограничение вводится для предотвращения использования безлимитных звонков в коммерческих целях отдельными абонентами, что может осложнить или сделать невозможным предоставление услуг абонентам", - объяснили в пресс-службе компании.
Для тех, кто использует тарифы с абонплатой до 100 грн/мес., оператор предложил акцию "Выгодная сотка" - за 15 грн можно приобрести 100 минут на четыре недели. Их можно использовать для звонков по Украине на городские номера и абонентам других мобильных операторов.
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