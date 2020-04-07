"Таким образом, у господина Коломойского, господина Боголюбова … больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более $3 млрд", – отмечается в релизе ПриватБанка
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Верховный суд Великобритании отказал Коломойскому, иск ПриватБанка к экс-владельцам по сути рассмотрит Высокий суд Англии – банк
11:37 07.04.2020 |
Верховный суд Великобритании отказал в удовлетворении ходатайств, поданных экс-владельцами Приватбанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года, которое подтвердило юрисдикцию английского суда рассматривать иск ПриватБанка к экс-владельцам, сообщил банк во вторник.
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