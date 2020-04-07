Измаильские предприятия Дунайсудосервис и Дунайсудоремонт начали строительство крупнейшей в Украине баржи

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Измаильские предприятия Дунайсудосервис и Дунайсудоремонт начали строительство крупнейшей в Украине баржи

Измаильские предприятия Дунайсудосервис и Дунайсудоремонт начали строительство крупнейшей в Украине баржи
 

Измаильские судостроительно-судоремонтные предприятия «Дунайсудосервис» в производственной кооперации с «Дунайсудоремонт» в январе 2020 года подписали контракт и приступили к реализации уникального проекта - строительству самой большой несамоходной баржи в своей истории: ее грузоподъемность составляет 6000 тонн, подобных барж в Украине ранее не строили. Баржа проекта D-6000 относится к типу «река-море» и предназначена для перевозки зерновых грузов, для чего будет оснащена люками и соответствующими механизмами. Наличие двух трюмов суммарным объемом 8000 кубометров позволит при необходимости перевозить одновременно две различные партии груза.

Заказчиком выступил «Светловодский речной терминал», входящий в группу компаний «УкрАгроКом» и «Гермес-Трейдинг», холдинга АгроВиста, Кировоградская область. Закладка киля состоится уже в апреле, завершение работ и сдача заказчику запланированы на вторую половину 2020 года.

Основные параметры Баржи :

Максимальная длина - 127,6 м, ширина - 16,30 м, осадка - 3,80 м. Надводный габарит пустого судна - 6,70 м, водоизмещение в пресной воде 6000 тн, в морской воде на осадку 3,80 м. - 7418 т.

Директор ЧАО «Дунайсудосервис» Станислав Чимбер:

- Для нас, как для судостроителей, выполнение такого проекта является знаковым. Строительство речного смешанного флота типа река - море для перевозки зерновых грузов стало важным направлением деятельности предприятия. До настоящего времени наш завод строил баржи меньшей грузоподъемности - вместимостью 1000 тонн длиной 73 м с осадкой 1,80 м. Новый, более сложный и крупный заказ, станет для менеджмента и коллектива не просто следующим, а важным и качественным этапом развитии предприятия, во многом определяющим дальнейшую стратегию его развития. Это дополнительно подстегивает нас к своевременному и качественному выполнению заказа, а моя вера в технический потенциал и профессионализм коллектива позволяет утверждать, что именно так и будет.

Директор ЧАО «Дунайсудноремонт» Виталий Куприенко:

-Мы рады, что непростые переговоры с Заказчиком успешно завершились подписанием контракта и открытием важного для предприятий Измаила Заказа, который позволит обеспечить стабильной работой сотрудников нашего предприятия последующие девять месяцев, параллельно осуществляя ремонт судов наших постоянных и новых клиентов. Особенно приятно, что это полностью украинский проект: баржу для украинского заказчика строят два украинских предприятия из украинского металла, разработчиком проекта является украинское проектное бюро - это вселяет огромную надежду на дальнейший рост производства в Украине. На строительство этого судна, весом 1280 тонн, будет израсходовано 1230 тонн стали, а процесс постройки будет проходить под техническим надзором Регистра Судоходства Украины.

Финансовый директор «Дунайсудосервис» Евгений Шляхов

- Акционеры и менеджмент компании, в эти непростые для отечественного судостроения и судоремонта годы, прикладывают немало усилий и предлагают максимально комфортные условия сотрудничества своим клиентам, особенно, в реализации новых амбициозных и патриотичных проектов. В течение двух лет наши компании вели переговоры по этому проекту, искали финансовые возможности для его запуска и я рад, что Стороны смогли найти оптимальное решение и зашли в строительство первой баржи. Надеюсь, что финансовые институты, все еще наблюдающие за процессом со стороны, наконец-то разглядят перспективу и помогут развиваться дальше нашему партнерству ради будущего процветания экономики Украины.

Директор, соучредитель «Светловодский речной Терминал», группа компаний «УкрАгроКом» и «Гермес Трейдинг», холдинг АгроВиста Юрий Скичко:

- Строительство новой баржи является продолжением реализации стратегии холдинга АгроВиста по развитию и управлению собственной логистикой, доставки грузов по рекам Украины в глубоководные порты, на рейдовую перевалку, сокращая объемы перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом, затраты на перевозку, увеличивая тем самым доходы аграриев путем закупок через нашу торговую компанию «Гермес Трейдинг» у сельхозпродукции по более высокой цене. Одновременно снижая нагрузку наземных транспортных артерий и затраты бюджета на ремонт автомобильных и железных дорог. В 2012-2013 году холдинг реализовал несколько знаковых инфраструктурных аграрных проектов. Одним из них был на Днепре в Светловодске, Кировоградской области инвестиционный проект в размере 32 млн дол - современный речной зерновой терминал с 94 тыс. тн единовременного хранения ,который на сегодня перегружает порядка 250 -300 тыс. тн зерновых и масличных, с каждым годом все больше увеличивая долю отгрузки грузов на реку. Для бесперебойной отгрузки на воду и обеспечения флотом к перевозке акционерами компании было принято решение создать свою судоходную компанию. После 2х лет работы пилотного проекта с 2мя буксирами и 4 баржами мы сделали новый шаг в развитии нашего речного флота - разместили заказ на строительство новой баржи - самой большой по своим характеристикам баржи на реках Украины и, возможно, не только в Украине .

Технический директор, соучредитель «Светловодский Речной Терминал», группа компаний «УкрАгроКом» и «Гермес Трейинг», холдинг АгроВиста Игорь Заблоцкий

- Техническое задание и технические параметры новой баржи прорабатывались как технической службой, так и коммерческой службой, исходя из практики эксплуатации собственного флота, и при качественной поддержке ряда консультантов, которых нам повезло встретить, а затем в той или иной степени привлечь к нашему проекту . Мы благодарны коллегам и, надеюсь, мы вместе реализуем хороший проект. Новая баржа станет первым судном этого проекта. Мы понимаем, что перевозка по Днепру должна становиться более эффективной и как участники рынка видим, что увеличение грузоподъемности флота смешанного типа река-море, который доставляет зерно и для рейдовой перевалки - логичный шаг. Проект D-6000, реализованный на заводах «Дунайсудоремонт» и «Дунайсудоремонт», расширит возможности размещения заказов на строительство судов в Украине, как для украинских, так и для крупных европейских Заказчиков.

Справка

ООО «СП «Дунайсудосервис» ремонтирует суда весом до 4 тыс. тонн и длиной до 120 м.Завод является ведущим судоремонтным предприятием в Одесском регионе и занимает около 60% рынка услуг по ремонту судов типа «река-море». Гибкая схема взаимодействия с поставщиками позволяет выполнять ремонтные работы ритмично и своевременно. Предприятие имеет опыт строительства барж река-море грузоподъемностью 1000 тонн.

ЧАО «Дунайсудноремонт» специализируется на ремонте речных и морских судов, а также выполняет различные виды механической обработки металлов. Предприятие располагает специализированными цехами, участками и квалифицированным персоналом, что позволяет предоставлять полный комплекс услуг. Все работы проводятся в соответствии с международными стандартами, тщательно документируются и контролируются на каждом этапе. Разносторонний богатый опыт предприятия помогает судоремонтникам быстро осваивать тонкости ремонта судов новых серий.

Холдинг «Агровиста» входит в ТОП-20 крупнейших агрохолдингов Украины. Включает в себя группу компаний «УкрАгроКом»(крупный национальный сельхозтоваропроизводитель) и «Гермес-Трейдинг» (один из ведущих экспортеров зерновых в Украине). Земельный банк - 82 тыс. га, общая мощность единовременного хранения зерна на элеваторах холдинга - 350 тыс. тонн. Светловодский речной терминал - крупнейший на Днепре терминал мощностью единовременного хранения зерновых 94 тыс. тонн, способный грузить отгружать на водный транспорт - до 8 тыс. тонн в день. Флот состоит из 2 буксиров и 4 несамоходных барж общей вместимостью 7800 тонн.

Измаильские предприятия Дунайсудосервис и Дунайсудоремонт начали строительство крупнейшей в Украине баржиИзмаильские предприятия Дунайсудосервис и Дунайсудоремонт начали строительство крупнейшей в Украине баржи
Измаильские предприятия Дунайсудосервис и Дунайсудоремонт начали строительство крупнейшей в Украине баржи
По материалам: facebook.com
 

ПО РУБРИКАМ

11:25 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 06.04.20

10:54 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 07.04.2020

10:42 Аналитики PwC: приток капитала в криптокомпании упал на 40%

09:44 Золото 7 апреля торгуется в плюсе на сохраняющихся опасениях за перспективы мировой экономики

09:09 Иена дорожает на оптимизме вокруг мер поддержки японской экономики

08:40 Биржи АТР в основном растут 7 января на ожиданиях снижения темпов распространения COVID-19

07:54 Индексы США 6 апреля закрылись ростом на 7% и более на ожидании замедления распространения COVID-19

06.04 Доллар обвалили на крупном сливе валюты. Ходят слухи о распродаже «Нафтогаза»

06.04 НБУ за 5 дней выкупил $430 млн

06.04 Нацбанк разработал единые правила для денежных расчетов через QR-код

06.04 Банки в этом году будут проходить стресс-тестирование по «коронавирусному» сценарию

06.04 НБУ смягчил ряд требований к банкам на время карантина

06.04 Депозитные ставки для физлиц 06.04.20

06.04 Украинцы в марте забрали с банковских счетов 2,7 миллиарда

06.04 В январе-марте население вывело за границу 66,4 млн евро в рамках электронных лимитов

• дальше…

10:52 «Старый» Коболев — «новый» «Нафтогаз»: почему топ-менеджерам госкомпании ищут замену

09:44 Золото 7 апреля торгуется в плюсе на сохраняющихся опасениях за перспективы мировой экономики

08:49 Нефть дорожает на 3% в надежде на новое соглашение ОПЕК+

08:33 Еврокомиссия приняла пакет финансовых мер для поддержки фермеров

08:02 Площади под сахарной свеклой в этом году сократятся на 5%

08:00 Отсутствие профильного министра усиливает кризис в энергетике - ЕБА

06.04 В рознице 6 января цены на светлые бензины снижались в 2 раза медленее, чем в мелком опте

06.04 Сочинение на 10 страниц. Зачем правительство Шмыгаля написало пустую программу

06.04 Доходы «Газпрома» от экспорта газа за два месяца упали вдвое

06.04 НБУ в 2019 г. существенно увеличил долю доллара в валютных активах

• дальше…

09:23 Йеллен прогнозирует безработицу в США в 12-13%, падение ВВП на 30%

09:02 Минюст США назвал получивших взятки от России и Катара чиновников ФИФА

08:57 Польский Сейм одобрил голосование по почте на выборах президента

08:33 Еврокомиссия приняла пакет финансовых мер для поддержки фермеров

08:25 ЕЦБ скупает гособлигации Италии на фоне пандемии коронавируса

08:18 Канцлер Австрии объявил график смягчения карантинных мер

08:13 Дания постепенно смягчает вызванные коронавирусом ограничения

08:10 В Китае впервые с января никто не умер

06.04 США признали террористами организацию русских националистов

06.04 Доходы «Газпрома» от экспорта газа за два месяца упали вдвое

06.04 Цена вируса: спасет ли ведущие экономики мира беспрецедентная финансовая помощь

06.04 Баффет сократил долю в авиакомпаниях США. Раньше он в них очень верил

06.04 Как вступить в ЕС после войны с соседом: что меняла и что преодолевала послевоенная Хорватия

06.04 Евросоюз вводит пошлины на ряд товаров из США

06.04 Билл Гейтсвышел на тропу войны с коронавирусом

• дальше…

06.04 Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в марте 2020 года составила 28866 грн/кв.м

03.04 В Украине готовятся к запуску электронного реестра листков нетрудоспособности

03.04 Запрет на пребывания в общественных местах без маски и на перемещение группой более 2 лиц будет действовать с 6 апреля - Шмыгаль

03.04 Украинцы рассказали, есть ли у них сбережения на период карантина

03.04 В марте средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21591 грн

03.04 Черновицкую область полностью закрывают на карантин: движение частного транспорта ограничат

03.04 Украинцы больше боятся экономических последствий карантина, чем эпидемии

02.04 Почти все умершие от Covid-19 в Украине имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, диабет, новообразования, болезни почек и легких

02.04 Кличко подписал распоряжение о завершении отопительного сезона с 5 апреля

02.04 В марте средняя цена на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне $1433

01.04 Кабмин обнародовал условия принудительного обследования на коронавирус и принудительной госпитализации

01.04 Первая в Украине программа медицинских гарантий стартовала в полном объеме - НСЗУ

01.04 Кабмин усиливает карантин: список новых ограничений

01.04 Платный «безвиз» для украинцев переносится на 2022 год

01.04 В Киеве построят пешеходный мост в виде волн. Он соединит Оболонскую набережную с парком

• дальше…

09:49 Виталий Портников: Нужно правильно использовать российский упадок

09:38 Война за Минэнерго: Как депутаты Коломойского толкают Зеленского к дефолту

06.04 Сочинение на 10 страниц. Зачем правительство Шмыгаля написало пустую программу

06.04 Охота на президентов: Как Зеленского с Порошенко искусственно будут делать «друзьями»

03.04 Милый друг: Смогут ли «слуги народа» убедить Зеленского, что Ермак тянет всех на дно

03.04 Прелести карантина. Почему Шмыгаль может запретить Пасху, но не митинги против Зеленского

03.04 Карантин, рейтинги и олигархи: Поставит ли коронавирус на паузу местные выборы

02.04 Трудно стать дворником. Почему методы Рузвельта не помогут Шмыгалю

01.04 НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича

01.04 Пленки Лероса, Сытник и развал системы власти. Почему политические шоу станут скучными

01.04 Лерос против Ермака: Когда силовиков втянут в войну соратников Зеленского

31.03 Битва за землю переносится в суды

31.03 Жить по-старому: Чем Тарану не угодила реформа питания в ВСУ

31.03 Тройной удар. Зачем Сивохо сделали коллаборантом без портфеля

31.03 Законопроект о всеукраинском референдуме будет внесён и рассмотрен после окончания карантина - Корниенко

• дальше…

06.04 Корейские учёные придумали «светодиодный» текстиль

06.04 Самый дорогой Bentley: краска из золы, 5000-летнее дерево и другие доработки Bacalar

06.04 SEC обвинила супружескую пару в мошенничестве с токенами, обеспеченными водой

06.04 Официально про Core i9-10900K. Десять ядер и частота до 5,3 ГГц

03.04 Nissan назвал три причины отказаться от вертикальных планшетов в машинах

03.04 Самые производительные смартфоны по итогам марта 2020 года

03.04 Windows 10 будет занимать меньше места на диске и станет меньше нагружать процессор

02.04 Китайцы сделают батареи для электрокаров, в которые можно забивать гвозди

02.04 Украинские преступники дублировали SIM-карты с целью хищения средств

02.04 Представлен «самый мощный мобильный процессор». Intel анонсировала CPU Comet Lake-H

02.04 В ноутбуках Asus ROG используется термоинтерфейс из жидкого металла

02.04 YouTube готовит конкурента TikTok

02.04 Двухэкранный ноутбук ASUS Zephyrus Duo 15 занял вершину пирамиды ROG

02.04 Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться Zoom

02.04 Edge будет уведомлять пользователей о компрометации паролей

• дальше…

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно