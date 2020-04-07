Измаильские предприятия Дунайсудосервис и Дунайсудоремонт начали строительство крупнейшей в Украине баржи

Измаильские судостроительно-судоремонтные предприятия «Дунайсудосервис» в производственной кооперации с «Дунайсудоремонт» в январе 2020 года подписали контракт и приступили к реализации уникального проекта - строительству самой большой несамоходной баржи в своей истории: ее грузоподъемность составляет 6000 тонн, подобных барж в Украине ранее не строили. Баржа проекта D-6000 относится к типу «река-море» и предназначена для перевозки зерновых грузов, для чего будет оснащена люками и соответствующими механизмами. Наличие двух трюмов суммарным объемом 8000 кубометров позволит при необходимости перевозить одновременно две различные партии груза.

Заказчиком выступил «Светловодский речной терминал», входящий в группу компаний «УкрАгроКом» и «Гермес-Трейдинг», холдинга АгроВиста, Кировоградская область. Закладка киля состоится уже в апреле, завершение работ и сдача заказчику запланированы на вторую половину 2020 года.

Основные параметры Баржи :

Максимальная длина - 127,6 м, ширина - 16,30 м, осадка - 3,80 м. Надводный габарит пустого судна - 6,70 м, водоизмещение в пресной воде 6000 тн, в морской воде на осадку 3,80 м. - 7418 т.

Директор ЧАО «Дунайсудосервис» Станислав Чимбер:

- Для нас, как для судостроителей, выполнение такого проекта является знаковым. Строительство речного смешанного флота типа река - море для перевозки зерновых грузов стало важным направлением деятельности предприятия. До настоящего времени наш завод строил баржи меньшей грузоподъемности - вместимостью 1000 тонн длиной 73 м с осадкой 1,80 м. Новый, более сложный и крупный заказ, станет для менеджмента и коллектива не просто следующим, а важным и качественным этапом развитии предприятия, во многом определяющим дальнейшую стратегию его развития. Это дополнительно подстегивает нас к своевременному и качественному выполнению заказа, а моя вера в технический потенциал и профессионализм коллектива позволяет утверждать, что именно так и будет.

Директор ЧАО «Дунайсудноремонт» Виталий Куприенко:

-Мы рады, что непростые переговоры с Заказчиком успешно завершились подписанием контракта и открытием важного для предприятий Измаила Заказа, который позволит обеспечить стабильной работой сотрудников нашего предприятия последующие девять месяцев, параллельно осуществляя ремонт судов наших постоянных и новых клиентов. Особенно приятно, что это полностью украинский проект: баржу для украинского заказчика строят два украинских предприятия из украинского металла, разработчиком проекта является украинское проектное бюро - это вселяет огромную надежду на дальнейший рост производства в Украине. На строительство этого судна, весом 1280 тонн, будет израсходовано 1230 тонн стали, а процесс постройки будет проходить под техническим надзором Регистра Судоходства Украины.

Финансовый директор «Дунайсудосервис» Евгений Шляхов

- Акционеры и менеджмент компании, в эти непростые для отечественного судостроения и судоремонта годы, прикладывают немало усилий и предлагают максимально комфортные условия сотрудничества своим клиентам, особенно, в реализации новых амбициозных и патриотичных проектов. В течение двух лет наши компании вели переговоры по этому проекту, искали финансовые возможности для его запуска и я рад, что Стороны смогли найти оптимальное решение и зашли в строительство первой баржи. Надеюсь, что финансовые институты, все еще наблюдающие за процессом со стороны, наконец-то разглядят перспективу и помогут развиваться дальше нашему партнерству ради будущего процветания экономики Украины.

Директор, соучредитель «Светловодский речной Терминал», группа компаний «УкрАгроКом» и «Гермес Трейдинг», холдинг АгроВиста Юрий Скичко:

- Строительство новой баржи является продолжением реализации стратегии холдинга АгроВиста по развитию и управлению собственной логистикой, доставки грузов по рекам Украины в глубоководные порты, на рейдовую перевалку, сокращая объемы перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом, затраты на перевозку, увеличивая тем самым доходы аграриев путем закупок через нашу торговую компанию «Гермес Трейдинг» у сельхозпродукции по более высокой цене. Одновременно снижая нагрузку наземных транспортных артерий и затраты бюджета на ремонт автомобильных и железных дорог. В 2012-2013 году холдинг реализовал несколько знаковых инфраструктурных аграрных проектов. Одним из них был на Днепре в Светловодске, Кировоградской области инвестиционный проект в размере 32 млн дол - современный речной зерновой терминал с 94 тыс. тн единовременного хранения ,который на сегодня перегружает порядка 250 -300 тыс. тн зерновых и масличных, с каждым годом все больше увеличивая долю отгрузки грузов на реку. Для бесперебойной отгрузки на воду и обеспечения флотом к перевозке акционерами компании было принято решение создать свою судоходную компанию. После 2х лет работы пилотного проекта с 2мя буксирами и 4 баржами мы сделали новый шаг в развитии нашего речного флота - разместили заказ на строительство новой баржи - самой большой по своим характеристикам баржи на реках Украины и, возможно, не только в Украине .

Технический директор, соучредитель «Светловодский Речной Терминал», группа компаний «УкрАгроКом» и «Гермес Трейинг», холдинг АгроВиста Игорь Заблоцкий

- Техническое задание и технические параметры новой баржи прорабатывались как технической службой, так и коммерческой службой, исходя из практики эксплуатации собственного флота, и при качественной поддержке ряда консультантов, которых нам повезло встретить, а затем в той или иной степени привлечь к нашему проекту . Мы благодарны коллегам и, надеюсь, мы вместе реализуем хороший проект. Новая баржа станет первым судном этого проекта. Мы понимаем, что перевозка по Днепру должна становиться более эффективной и как участники рынка видим, что увеличение грузоподъемности флота смешанного типа река-море, который доставляет зерно и для рейдовой перевалки - логичный шаг. Проект D-6000, реализованный на заводах «Дунайсудоремонт» и «Дунайсудоремонт», расширит возможности размещения заказов на строительство судов в Украине, как для украинских, так и для крупных европейских Заказчиков.

Справка

ООО «СП «Дунайсудосервис» ремонтирует суда весом до 4 тыс. тонн и длиной до 120 м.Завод является ведущим судоремонтным предприятием в Одесском регионе и занимает около 60% рынка услуг по ремонту судов типа «река-море». Гибкая схема взаимодействия с поставщиками позволяет выполнять ремонтные работы ритмично и своевременно. Предприятие имеет опыт строительства барж река-море грузоподъемностью 1000 тонн.

ЧАО «Дунайсудноремонт» специализируется на ремонте речных и морских судов, а также выполняет различные виды механической обработки металлов. Предприятие располагает специализированными цехами, участками и квалифицированным персоналом, что позволяет предоставлять полный комплекс услуг. Все работы проводятся в соответствии с международными стандартами, тщательно документируются и контролируются на каждом этапе. Разносторонний богатый опыт предприятия помогает судоремонтникам быстро осваивать тонкости ремонта судов новых серий.

Холдинг «Агровиста» входит в ТОП-20 крупнейших агрохолдингов Украины. Включает в себя группу компаний «УкрАгроКом»(крупный национальный сельхозтоваропроизводитель) и «Гермес-Трейдинг» (один из ведущих экспортеров зерновых в Украине). Земельный банк - 82 тыс. га, общая мощность единовременного хранения зерна на элеваторах холдинга - 350 тыс. тонн. Светловодский речной терминал - крупнейший на Днепре терминал мощностью единовременного хранения зерновых 94 тыс. тонн, способный грузить отгружать на водный транспорт - до 8 тыс. тонн в день. Флот состоит из 2 буксиров и 4 несамоходных барж общей вместимостью 7800 тонн.