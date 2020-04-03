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Укравтодор получил полномочия осуществлять эмиссию процентных облигаций
08:08 03.04.2020 |
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
«Укравтодором будет осуществлена эмиссия процентных облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией на таких условиях: номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс грн; процентный доход по облигациям - 12,5% годовых и уплачивается ежеквартально; срок обращения облигаций - от 1 до 5 лет в зависимости от ее серии; выпуск облигаций предполагается пятью сериями номинальной стоимостью 19,274 млрд грн», - говорится в сообщении.
Также уже утвержден перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемы бюджетных средств для их финансирования за счет заимствований, привлеченных под государственные гарантии.
Укравтодор осуществит заимствования в текущем году и выполнит дополнительно ремонтно-строительные работы на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.
Как сообщал Укринформ, Кабинет министров Украины на своем заседании 1 апреля принял постановление, которое утверждает условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2020 году для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям Государственного агентства автомобильных дорог.
Этим же решением Кабмин утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемы бюджетных средств для их финансирования за счет заимствований, привлеченных под государственные гарантии.
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|Укравтодор получил полномочия осуществлять эмиссию процентных облигаций
«Укравтодором будет осуществлена эмиссия процентных облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией на таких условиях: номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс грн; процентный доход по облигациям - 12,5% годовых и уплачивается ежеквартально; срок обращения облигаций - от 1 до 5 лет
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