Укравтодор получил полномочия осуществлять эмиссию процентных облигаций

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ( Укравтодор ) получило полномочия осуществлять эмиссию процентных облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

«Укравтодором будет осуществлена эмиссия процентных облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией на таких условиях: номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс грн; процентный доход по облигациям - 12,5% годовых и уплачивается ежеквартально; срок обращения облигаций - от 1 до 5 лет в зависимости от ее серии; выпуск облигаций предполагается пятью сериями номинальной стоимостью 19,274 млрд грн», - говорится в сообщении.

Также уже утвержден перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемы бюджетных средств для их финансирования за счет заимствований, привлеченных под государственные гарантии.

Укравтодор осуществит заимствования в текущем году и выполнит дополнительно ремонтно-строительные работы на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров Украины на своем заседании 1 апреля принял постановление, которое утверждает условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2020 году для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям Государственного агентства автомобильных дорог.

Этим же решением Кабмин утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемы бюджетных средств для их финансирования за счет заимствований, привлеченных под государственные гарантии.