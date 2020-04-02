«Гарантированный покупатель» рассчитался с производителями из ВИЭ за февраль на 66%

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" осуществило очередной платеж производителям из возобновляемых источников энергии в размере 400 млн грн, передает Энергореформа.

Тем самым ГП рассчиталось с "зеленой" генерацией за произведенную в феврале электроэнергию на 66%.

"Расчет был осуществлен за счет средств, полученных от продажи электроэнергии на рынке. Таким образом, общая сумма платежей, уплаченных за товарную продукцию февраля, составляет 1,89 млрд грн", - сообщили в пресс-службе "ГарПока" 1 апреля.

При этом предприятие отметило, что так и не получило надлежащих платежей от НЭК "Укрэнерго". По его данным, долг НЭК перед "ГарПоком" по состоянию на конец марта 2020 года составил 5,7 млрд грн.

Как сообщала Энергореформа, Хозяйственный суд Киева зарегистрировал дело №910/4160/20 по иску НАЭК "Энергоатом" к ГП "Гарантированный покупатель" на сумму 3 млрд грн. НАЭК требует взыскания с "ГарПока" долга и штрафных санкций за отпущенную электроэнергию в рамках выполнения в соответствии с постановлением Кабмина №483 специальных обязательств.

Кроме того, НАЭК "Энергоатом" из-за нарушения "ГарПоком" сроков оплаты в очередной раз ограничил для него отпуск электрической энергии в рамках спецобязательств (PSO).