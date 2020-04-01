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«Нафтогаз» уволил директора газового бизнеса Фаворова
12:50 01.04.2020 |
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" уволила Андрея Фаворова с должности директора интегрированного газового бизнеса компании.
Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передают Українські Новини.
"Фаворов уходит с поста директора по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза", а также с должности временно исполняющего обязанности генерального директора "Укргаздобычи". Кадровые изменения происходят в пределах продолжения трансформации группы "Нафтогаз". Деятельность по добыче и реализации газа была объединена в один дивизион на период действия ПСО (положение о возложении специальных обязанностей). С 1 мая Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте. Действие ПСО прекращается, а затем "Нафтогаз" адаптирует структуру к новым рыночным условиям и пересматривает логику интеграции", - говорится в нем.
Отмечается, что в дальнейшем интегрированный газовый бизнес будет разделен на дивизион по добыче и дивизион по коммерческой деятельности.
Кроме того, "Нафтогаз" назначил временно исполняющим обязанности генерального директора "Укргаздобычи" первого заместителя гендиректора Александра Романюка.
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