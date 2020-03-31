«Укрзализныця» ожидает в первом полугодии до 10 миллиардов гривень убытка

Акционерная компания "Укрзализныця" по итогам первого полугодия 2020 года получит чистый убыток в размере от 6 до 10 миллиардов гривень.

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" Желько Марчека.

"Грузовой сегмент также страдает от эпидемии и введенных карантинных мероприятий. Уже сейчас мы наблюдаем снижение объемов производства до 30% и остановку работы отдельных предприятий-грузоотправителей, что также негативно влияет на доходность Общества. Только за март 2020 года "Укрзализныця" недополучит 1,2-1,4 миллиарда гривень. По нашим оценкам, по итогам первого полугодия 2020 года чистый убыток компании составит от 6 до 10 миллиардов гривень. Таких результатов мы не имели с 2015 года", - цитирует пресс-служба Марчека.

По его словам, в этой сложной ситуации приоритет компании - сохранить рабочие места, которых насчитывается более 250 тысяч сотрудников.

"Для этого мы должны существенно сократить расходы на закупку материально-технических ресурсов, товаров и услуг, уменьшить капитальные инвестиции, работать над расширением кредитных линий, а также прибегнуть к временному сокращению дополнительных выплат для всех работников компании, чтобы уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда. Наблюдательный совет "Укрзализныци", правления и директорат аппарата уже отказались по собственной инициативе от премий и всех дополнительных выплат", - отметил Марчек.

Также и. о. главы правления сообщил, что ожидает улучшения ситуации уже во втором полугодии 2020 года.

"Тогда мы не только вернем традиционные выплаты железнодорожникам, но и постараемся компенсировать все недополученные средства. Это не первый кризис в истории "Укрзализныци". Мы преодолеем его вместе и станем сильнее", - отметил он.

При этом Марчек добавил, что, к счастью, по состоянию на 30 марта ни у одного сотрудника "Укрзализныци" не обнаружен COVID-19.