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«Нафтогаз» возместит ценовую разницу участникам программы «газ про запас» в конце апреля - начале мая
23:08 26.03.2020 |
НАК "Нафтогаз Украины" возместит ценовую разницу участникам программы "газ про запас" в конце апреля - начале мая через систему газсбытов, сообщил глава правления компании Андрей Коболев.
"Деньги будут возвращены в конце отопительного сезона. Мы ожидаем, что это можно будет сделать в конце апреля – начале мае", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в четверг вечером.
"Мы предусмотрели пункт, что если цена на рынке, или та цена, по которой мы будем поставлять газ, будет меньшей, чем цена "газ про запас", то мы разницу вернем. Т.е. фактически наши потребители получили страховку, если бы цена начала расти, а если она станет меньшей – мы возвращаеv разницу. Как по мне это максимально лояльные и максимально честные условия, которые мы сделали для защиты украинских потребителей", - пояснил Коболев.
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