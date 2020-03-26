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Окружной админсуд Киева разрешил контролируемой Коломойским Укрнафте не платить дивиденды государству
13:34 26.03.2020 |
23 марта Окружной админсуд Киева удовлетворил иск ПАО "Укрнафта" к Кабинету министров и отменил постановление правительства, которым Укрнафта была обязана уплатить в госбюджет 90% чистой прибыли в виде дивидендов за 2018 год. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на постановление суда.
Суд отметил, что, определив дивидендный норматив для Укрнафты на уровне 90% чистой прибыли, Кабмин оставил без внимания, что согласно финансовой отчетности предприятия, его непокрытый убыток (11,16 млрд грн) и налоговый долг (9,14 млрд грн) по итогам 2018-го превышали задекларированную чистую прибыль.
Также суд решил, что Кабмин "не придерживался принципа равенства хозяйственных обществ перед законом", поскольку для некоторых госпредприятий был установлен ниже норматив выплаты дивидендов.
51% акций Укрнафты принадлежит НАК "Нафтогаз Украины". Еще около 42% акций владеют аффилированные с Игорем Коломойским офшоры (по 13,6% - компании Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другие акционеры). С 2003 года Укрнафту контролирует менеджмент группы Приват Коломойского.
* Ранее суды приостановили действие правительственного постановления о дивидендах в отношении Укрнафты до решения спора по существу.
* В апреле 2019 года Кабмин повысил норматив отчислений части чистой прибыли госпредприятий в бюджет с 75% до 90%, если их прибыль превышала 50 млн грн. Укрнафта и Нафтогаз оспорили это решение в суде.
* Прибыль Укрнафты за 2018 год составила 6,44 млрд грн.
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