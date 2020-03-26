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Киевстар переходит на онлайн-подписание документов с бизнесом
08:41 26.03.2020 |
Киевстар отныне с корпоративными клиентами, будет подписывать договоры на предоставление телекоммуникационных услуг и других сервисов с помощью КЭП - квалифицированного электронной подписи, а также с помощью Mobile ID.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе компании.
«Мы понимаем потребность компаний в условиях карантина работать в режиме удаленного офиса. И со своей стороны предоставляем для этого множество возможностей - предлагаем сервисы для дистанционной работы сотрудников, подключаем их без оплаты за пользование услугами до конца карантина, переводим собственные бизнес-процессы в онлайн. Сейчас мы полностью переходим на подписание документов с бизнес-клиентами в системе Star.Docs с помощью КЭП и Mobile ID. Преимущества такого взаимодействия оценили уже более 1300 клиентов Киевстар», - сказал директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке КС Константин Вечир.
Работа с документами проходит в системе электронного документооборота Star.Docs*, подключиться и пользоваться которой во время карантина можно на акционных условиях: до 30 апреля 2020 года за подписание неограниченного количества электронных документов плата за пользование услугой или другие платежи не начисляются.
Эта система доступна для абонентов любого телеком-оператора и может использоваться как для взаимодействия с Киевстар, так и для документооборота с другими контрагентами или внутри компаний.
Преимущества Star.Docs заключаются в том, что система позволяет совместно работать с документами, создавать, редактировать, комментировать и согласовывать их дистанционно, а также оперативно подписывать с помощью КЭП и Mobile ID. Для хранения документов используются облачные хранилища, в которых все документы систематизируются в электронных реестрах и доступны 24/7 с одновременным обеспечением защиты данных в соответствии с требованиями законодательства.
Кроме того, в компании напомнили о том, что для всех новых корпоративных клиентов Киевстара продолжает действовать акция «Бизнес-старт», которая предусматривает выгодные условия пользования бизнес-тарифами компании: -50% на абонплату по выбранному тарифному плану в течение пол года с момента подключения.
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Преимущества Star.Docs заключаются в том, что система позволяет совместно работать с документами, создавать, редактировать, комментировать и согласовывать их дистанционно, а также оперативно подписывать с помощью КЭП и Mobile ID. Для хранения документов используются облачные хранилища, в которых все документы систематизируются в электронных реестрах и доступны 24/7
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