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«Энергоатом» подал иск к «Гарантированному покупателю» на 3 миллиарда
21:13 25.03.2020 |
Хозяйственный суд Киева открыл дело по иску НАЭК "Энергоатом" к госпредприятию "Гарантированный покупатель" о взыскании долга и штрафных санкций на общую сумму около 3 млрд грн за отпущенную в феврале электрическую энергию в рамках выполнения специальных обязанностей.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома", передает БизнесЦензор.
В компании напомнили, что "Гарантированный покупатель" нарушил условия договора с "Энергоатомом" в части оплаты за отпущенную электрическую энергию, после чего компания была вынуждена ограничить продажу электроэнергии "Гарантированному покупателю", а также воспользовалась правом на начисление штрафных санкций.
"Компания неоднократно обращала внимание регулятора и Минэкоенерго на критическую ситуацию, сложившуюся на рынке электрической энергии и предупреждала о возможности наступления в связи с этим обстоятельств, при которых "Гарантированный покупатель" будет не в состоянии выполнять должным образом условия договора купли-продажи электрической энергии, заключенного между ним и "Энергоатомом", - подчеркивается в сообщении.
В компании отмечают, что Кабмин возложил на "Энергоатом" специальные обязательства для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии. Компания реализует почти 85% отпущенной электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель", что является основным источником дохода и поступления денежных средств для компании, а также ключевым рычагом для удержания цен на электроэнергию для населения.
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