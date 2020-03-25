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«Нафтогаз» в апреле увеличит цену на газ для промышленности на 0,2-2,2%
14:35 25.03.2020 |
НАК "Нафтогаз Украины" в апреле 2020 года снизит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 2,2% (на 105,6 грн) по сравнению с ценой текущего месяца - до 4 тыс. 882,8 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), передает Энергореформа.
Согласно сообщению на сайте компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК.
Для других покупателей цена в следующем месяце уменьшится на 0,2% (на 9,6 грн) - до 5 тыс. 536,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).
Как сообщала Энергореформа, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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