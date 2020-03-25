Новинский купил нефтегазовое месторождение в Полтавской области

Британская нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. приобрела за $8,63 млн ООО "Аркона Газ-Энергия", которая владеет лицензией на разработку Свистунивско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения в Полтавской области. Об этом компания сообщила на сайте Лондонской фондовой биржи.

Сделку закрыли 24 марта. Первый транш владельцы Арконы Игорь Мычко, Александр Несчетный, Дмитрий Волонец и Олег Ольховый получили в сумме $4,315 млн. Остальную часть выплат они получат в течение года двумя траншами после реализации условий сделки, которые касаются претензий третьей стороны к Арконе по части лицензии.

Согласно сообщению Regal, приобретенный участок насчитывает пять скважин, ни одна из которых не находится в эксплуатации. Запасы углеводорода на участке - 38 млн баррелей нефтяного эквивалента (MMboe), в частности запасы природного газа - 4,9 млрд куб. м, конденсата - 0,86 млн тонн. Данные показатели не оценивались независимым оценщиком, отметили в Regal. Компания может начать бурить скважину в течение следующих 12 месяцев.

Главным акционером Regal Petroleum является кипрская компания Pelidona Services Limited из группы Смарт-Холдинг Вадима Новинского. У нее пакет из 82,65% акций после покупки доли Виктора Пинчука в июне 2019 года. Еще 6,95% акций на данный момент принадлежит Pope Asset Management.