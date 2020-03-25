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Укроборонпром возобновляет работу завода «Маяк»
10:00 25.03.2020 |
Государственный концерн "Укроборонпром" стабилизирует работу завода "Маяк", возобновляет производство и возвращает в собственность активы предприятия.
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома со ссылкой на информацию заместителя гендиректора концерна по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафы Найема.
"Верховный суд Украины принял окончательное решение о восстановлении права собственности завода "Маяк" на одно из самых больших зданий предприятия - площадью 6,5 тысячи кв. м на ул. Степана Бандеры 8, корпус 16-А в Киеве. Последние 15 лет помещение контролировалось частной фирмой, которая провела его реконструкцию, а после - пыталась получить здание в собственность вопреки инвестиционному договору, заключенному с заводом "Маяк" в 2005 году. Государственный завод годами судился с частной фирмой за свою недвижимость, и вот наконец Верховный суд установил, что требования частной компании были "направлены на незаконное изъятие имущества из государственной собственности", - пояснил Найем, комментируя решение ВС, которым восстановлены права собственности "Маяку" на заводское имущество.
Как отмечается, в настоящее время руководство государственного концерна и завода "Маяк" завершают юридические процедуры перерегистрации права собственности на здание.
Налаживание производства и дальнейшее установление контроля над имущественным комплексом - первоочередная задача нового руководства завода. По словам Найема, в феврале 2020 года на заводе поменяли директора, который вернул контроль над дочерней компанией "Маяк-Сервис". Через эту компанию предыдущее руководство завода заключало значительную часть договоров субаренды, не предоставляло отчетность о результатах своей деятельности и пыталось заставить арендаторов подписывать незаконные сделки с другой частной компанией. Новый директор уволил руководство дочерней компании, и теперь договоры аренды будут заключаться напрямую с заводом "Маяк".
Сейчас, как заявил Найем, на заводе "Маяк" активно возобновляют производство пулеметов и других видов продукции военного и специального назначения. Кроме того, производство готовят для выполнения контрактов в рамках государственного оборонного заказа, от которого зависит дальнейшее функционирование предприятия.
В пресс-службе сообщает, что концерн активно помогает заводу вернуть не только государственный заказ, но и право собственности на свое имущество. Так, в начале года Министерство юстиции Украины в ответ на обращение концерна отменило решение о регистрации права собственности третьих лиц на другще здание завода "Маяк" - по ул. Степана Бандеры 8, корпус 20-А.
Минюст также рассматривает обращение концерна по восстановлению права собственности "Маяку" на спортивную базу "Верблюд" в Оболонском районе Киева и базу отдыха в Херсонской области.
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Сейчас, как заявил Найем, на заводе "Маяк" активно возобновляют производство пулеметов и других видов продукции военного и специального назначения. Кроме того, производство готовят для выполнения контрактов в рамках государственного оборонного заказа, от которого зависит дальнейшее функционирование предприятия.
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