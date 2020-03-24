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Kernel Веревского продал свой последний актив в России
13:38 23.03.2020 |
Украинский агрохолдинг Kernel продал российскому банку ВТБ свой последний актив в России
Структура российского госбанка ВТБ выкупила долю украинского агрохолдинга Kernel в глубоководном терминале по перевалке зерна в Тамани, сообщил РБК первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.
В пресс-службе ВТБ уточнили, что банк приобрел 50% в кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd, которая владеет терминалом. Другие 50% остались у международного трейдера Glencore. Сумму сделки ВТБ не раскрывает.
О том, что госбанк ведет переговоры о покупке доли Kernel, стало известно в апреле 2019 года. Закрыть сделку банк рассчитывал в конце прошлого года, но стороны долго не могли договориться о цене.
В 2012 году весь терминал, согласно отчетности Kernel, стоил $265 млн. Исходя из текущих рыночных ставок на перевалку зерна стоимость всего терминала в Тамани может составлять около $200-250 млн. Таким образом, за долю 50% ВТБ мог заплатить $100-125 млн.
Искать покупателя на свою долю в зерновом терминале в Тамани Kernel начал в 2016 году. Продажа осложнилась тем, что украинский агрохолдинг в 2018 году попал в число компаний, против которых Россия ввела санкции. Ограничения, запрещавшие, в частности, вывод капитала за границу, по сути, привели к заморозке доли Kernel в терминале Тамани.
У сделки есть риски. Счета собственника зернового терминала - кипрской Taman Grain Terminal Holdings Ltd - в настоящее время заморожены по решению швейцарского суда. Арест был наложен, еще когда терминал был активом украинского агрохолдинга.
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Искать покупателя на свою долю в зерновом терминале в Тамани Kernel начал в 2016 году. Продажа осложнилась тем, что украинский агрохолдинг в 2018 году попал в число компаний, против которых Россия ввела санкции. Ограничения, запрещавшие, в частности, вывод капитала за границу, по сути, привели к заморозке доли Kernel в терминале Тамани.
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