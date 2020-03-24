Финансовые новости
- |
- 24.03.20
- |
- 07:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Правительство продлило контракт председателя правления НАК «Нафтогаз України» Андрея Коболева на 4 года
08:26 23.03.2020 |
По условиям нового контракта, зарплата председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз" Андрея Коболева уменьшена более чем вдвое.
Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.
"Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" продлил контракт с председателем НАК Андреем Коболевым еще на 4 года - до 22 марта 2024 года. По условиям нового контракта, зарплата руководителя НАК уменьшена более чем в 2 раза. Также отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов", - говорится в сообщении.
Дополнительно главе НАК "Нафтогаз" установлен ряд критериев оценки эффективности деятельности, среди которых выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи украинского газа. "Правительство поддержало это кадровое решение с учетом условий Наблюдательного совета", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 16 марта источник на газовом рынке подтвердил УНИАН, что Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" продлила контракт с председателем правления компании Андреем Коболев на 4 года.
Справка УНИАН. Андрей Коболев с 1999 по 2002 год работал в украинском подразделении PricewaterhouseCoopers (PwC) консультантом по вопросам управления, специализируясь в вопросах стратегического управления и корпоративных преобразований.
С 2002-го по 2010 год работал на различных должностях в НАК "Нафтогаз Украины". Также работал советником в инвестиционной компании AYA Securities.
В марта 2014 года Кабинет министров назначил Коболева председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", а в марте 2019 года правительство продлило контракт с ним еще на один год.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Из карантина в феодализм. Как коронавирус лишает Зеленского власти над регионами
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях - Шмыгаль
|Зеленский может уйти в отставку, а позиции Медведчука станут сильнее – Портников
|Министр Емец призвал нардепов проголосовать за введение ЧП в Украине из-за коронавируса
|«Мерседес» в коронавирус: Как Ермак испортил себе и Зеленскому «минский договорняк»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕБА призывает УЗ отложить введение нового договора на грузоперевозки во избежание коллапса
|Kernel Веревского продал свой последний актив в России
Искать покупателя на свою долю в зерновом терминале в Тамани Kernel начал в 2016 году. Продажа осложнилась тем, что украинский агрохолдинг в 2018 году попал в число компаний, против которых Россия ввела санкции. Ограничения, запрещавшие, в частности, вывод капитала за границу, по сути, привели к заморозке доли Kernel в терминале Тамани.
|«Текстиль-Контакт» начинает выпуск защитных костюмов и многоразовых масок
|Наблюдательный совет Одесского припортового прекратил полномочия членов правления
|Правительство продлило контракт председателя правления НАК «Нафтогаз України» Андрея Коболева на 4 года
|Ощадбанк выплатил $250 млн по евробондам
Выпуск был осуществлен Ощадбанком в виде нот участия в кредите (loan participation notes, LPN) в 2013 году и в 2015 году Репрофилированные в рамках договоренностей со Специальным комитетом кредиторов в соответствии с требованиями механизма расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда.
|Фигурант расследования о схемах сына Гладковского получил новую должность в «Укрзализныце»
Это интересно
|Bentley заменит флагманский седан Mulsanne большим кроссовером
|YouTube снижает качество видеостриминга в Европе из-за коронавируса
|Самую мощную BMW 7 серии переведут на электричество
|SpaceX намерена уже в мае впервые отправить астронавтов на МКС
|Porsche будет печатать спортивные сиденья на 3D-принтере
|Lexus представил первый в мире «татуированный» автомобиль
|Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink