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Ощадбанк выплатил $250 млн по евробондам
17:38 20.03.2020 |
Погашение половины рестуктуризированных евробондов и выплата купона состоялись в полном объеме согласно установленному графику, сообщает пресс-служба банка.
Выпуск был осуществлен Ощадбанком в виде нот участия в кредите (loan participation notes, LPN) в 2013 году и в 2015 году Репрофилированные в рамках договоренностей со Специальным комитетом кредиторов в соответствии с требованиями механизма расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда.
Репрофилирование выпуска еврооблигаций предусматривало среди прочего амортизационную структуру погашения и продление конечного срока погашения до 2025 года.
Остаток основной суммы будет погашено десятью равными частями каждые полгода начиная с сентября 2020 года с окончательным погашением 20 марта 2025 года.
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В РУБРИКЕ
|Ощадбанк выплатил $250 млн по евробондам
Выпуск был осуществлен Ощадбанком в виде нот участия в кредите (loan participation notes, LPN) в 2013 году и в 2015 году Репрофилированные в рамках договоренностей со Специальным комитетом кредиторов в соответствии с требованиями механизма расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда.
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