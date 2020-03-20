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Фигурант расследования о схемах сына Гладковского получил новую должность в «Укрзализныце»
12:34 20.03.2020 |
Заместителем директора филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" назначен Юрий Шиганов.
Как сообщают Наші гроші cо ссылкой на источник в руководстве железнодорожной компании, соответствующий приказ №555/ос исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек подписал 18 марта, передает БизнесЦензор.
По данным издания, Шиганова уже представили трудовому коллективу "ЦОП".
В 2019 году он подавал декларацию как и. о. директора Департамента материально-технического обеспечения АО "Укрзализныця", где указал 497 тыс. грн зарплаты и $35 тыс. сбережений.
До этого Шиганов работал начальником Отдела материально-технического обеспечения Житомирского бронетанкового завода, где отвечал за закупки. Работая на этой должности он стал фигурантом расследования о хищении государственных средств на закупках для предприятий концерна "Укроборонпром", что нанесло ущерб на 250 млн грн.
Журналисты установили, что Шиганов проводил фиктивные конкурсы между связанными фирмами, которые поставляли контрабандную продукцию по завышенным ценам на предприятия концерна.
При этом Шиганов не только знал о сговоре поставщиков, а и принимал участие в создании схем. Например, в переписке с ближайшим партнером Гладковского-младшего - Виталием Жуковым, Шиганов предлагает ему прислать письма от "своих других фирм (новых)". Это нужно было для создания видимости конкуренции о выборе поставщика.
В результате ООО "Фирма "Ренал" и ООО "Оптимаспецдеталь", которые были подконтрольны Жукову и его партнерам, закупили гусеницы БМД-2 по $6,3 тыс. за штуку, а Житомирский бронетанковый купил их уже вдвое дороже - по $13,17 тыс. Редуктор компрессора был закуплен по $400, а поставлен ЖБТЗ по $978, трубка ТХП-7-95 закуплена по $250, а поставлена - по $ 945.
Таким образом, при Шигане завод предположительно переплачивал 100% фирмам, фигурирующим в деле Гладковского.
Известно, что закупками Житомирского бронетанкового завода Шиганов занимался в 2016 году. Именно за этот период ГФС проводит расследование по делу о растрате средств и уклонения ЖТБЗ от уплаты налогов через закупку б/у запчастей у фирм с признаками "транзитности"
Шиганов с женой Татьяной Шигановой являются учредителями ООО "Никопольская торгово-финансовая компания "Юнат", основным видом деятельности которой указана оптовая торговля напитками. В декларации эта фирма не указана.
Напомним, одним из лозунгов предвыборной президентской кампании Владимира Зеленского было обещание уголовного наказания участников схем по хищению средств на предприятиях "Укроборонпрома". Известно, что НАБУ расследует в этом направлении два дела.
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