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Группа дорожно-строительных компаний RDS продолжит выполнение всех работ во время карантина – собственник
18:36 19.03.2020 |
Группа дорожно-строительных компаний RDS продолжит дорожные работы во время карантина, установленного из-за распространения коронавируса, планирует и далее в полной мере выполнять взятые на себя обязательства, сообщил совладелец RDS Юрий Шумахер в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Мы выражаем поддержку решению руководства "Укравтодора" не сворачивать запланированные проекты. Развитие инфраструктуры в стране - залог конкурентоспособности и успеха Украины", - сказал он.
"Группа дорожно-строительных компаний RDS минимизировала для нашего обслуживающего персонала нахождение на работе, но мы продолжаем в полной мере выполнение всех наших дорожно-строительных проектов", - добавил Шумахер.
По его словам, подрядные организации и поставщики во всех регионах присутствия группы RDS работают слаженно, проблем с обеспечением строительными материалами нет.
Ранее "Укравтодор" 17 марта заявил о поддержке государственных инициатив в рамках предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 и о продолжении всех дорожных работ в штатном режиме.
"Укравтодор" поддерживает государственные инициативы в рамках предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19. Поэтому настоятельно рекомендуем всем, кто может работать удаленно, воспользоваться такой возможностью. В то же время хотим подчеркнуть, что замедление сезона дорожных работ пока не предвидится. Все строительные и ремонтные работы продолжаются в штатном режиме", - отметило госагентство.
В украинскую группу компаний RDS входят "Киевшляхбуд" и "Ростдорстрой". Основные направления деятельности - строительство, реконструкция и эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог и мостов, строительство аэродромных комплексов.
Компания строит бетонную дорогу Н-14 Кропивницкий-Николаев. В рамках реконструкции трассы Н-31 Днепр-Решетиловка в Полтавской области группа компаний RDS строит путепровод через железную дорогу и участок первой бетонной дороги в Украине. В 2019 году компания выиграла тендер Всемирного банка на проведение работ на трассе первой категории М-03 Киев-Харьков-Должанский. По состоянию на январь 2020 года компания работает в семи регионах Украины и имеет 10 производственных баз.
Конечными бенефициарными собственниками группы компаний RDS являются граждане Украины Юрий Шумахер и Евгений Коновалов.
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