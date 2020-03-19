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Кабмин назначил в набсовет «Нафтогаза» связанного с Януковичем бизнесмена
15:55 19.03.2020 |
Кабинет министров назначил членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Роберта Бенша как представителя государства.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №293-р от 11 марта обнародовано на официальном правительственном портале.
В то же время этим же документом Кабмин отменил как нереализованное распоряжение №79 от 5 февраля, которым в набсовет "Нафтогаза" в качестве представителя государства был введен гражданин Польши Иренеуш Бил, который с 2013 года работает CEO фонда Amicus Europae Foundation (частный фонд, созданный экс-президентом Польши Александром Квасневскиим).
Гражданин США Роберт Бенш известен как формальный владелец ЧАО "Энергоинвест Холдинг", котрому принадлежит 60,8% акций "Донбассэнерго". В госреестре Минюста он до сих пор указан бенефициаром предприятия вместе с гражанином Греции Андреасом Церни (Андрей Черный).
По данным СМИ, до 2018 года контроль над компанией через Бенша и Церни сохранял старший сын Виктора Януковича Александр.
Бизнесмен Павел Фукс рассказывая о своей попытке купить "Донбассэнерго" в интервью изданию "Экономическая правда" предположил, что в ходе переговоров "он (Бенш, - ред.) фронтировал кого-то", отмечает Интерфакс-Украина.
В то же время, по данным СМИ, министр энергетики США Рик Перри в 2019 году рекомендовал украинским чиновникам заменить наблюдательный совет "Нафтогаза" с целью заключения в будущем выгодных контрактов, в том числе предложив среди кандидатов Бенша, который долгое время работал советником пророссийского режима президента Виктора Януковича. В частности, Бенш тесно сотрудничал с Юрием Бойко, министром энергетики Януковича и бывшим вице-премьер-министром (сейчас Бойко нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь").
В июле 2018 года стало известно, что контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго" был продан на то время депутату Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Максиму Ефимову. Информацию об этом подтвердил сам Ефимов, структурам депутата продан весь пакет Януковича и его бизнес-партнера Игоря Гуменюка в "Донбассэнерго" - 60,8% акций.
Также известно, что Бенш в середине 2000-х был CEO британской Cardinal Resources plc, имеющей несколько лицензий на разработку нефтегазовых активов в Украине, а также совместно разрабатывающей нефтегазовые месторождения с ПАО "Укрнафта" и АО "Укргазвыдобування". В 2011 году Бенш возглавил 3P International Energy Corp. (Канада)/Cub Energy Inc.(США) с активами в Украине. Также выступал советником ООО "КУБ-Газ" при продаже 70% ее акций польской Kulczyk Oil Ventures Inc.
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