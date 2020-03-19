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Ритейлеры сокращают работу супермаркетов из-за ограничений движения общественного транспорта
13:50 19.03.2020 |
Сетевые операторы Fozzy Group и Novus приняли решение сократить регулярный график работы супермаркетов из-за введения ограничений движения общественного транспорта в некоторых населенных пунктах.
"Мы приняли решение скорректировать регулярный график работы некоторых не круглосуточных магазинов и уменьшили на час время их открытия и закрытия. Теперь почти 180 супермаркетов "Сильпо" будут работать с 9:00 до 22:00, чтобы наши коллеги могли беспрепятственно добраться на работу и домой", - сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" руководитель департамента корпоративных коммуникаций Fozzy Group Нина Мищенко.
По ее утверждению, новый график не повлияет на доступность товаров и сервис для покупателей. "Мы активно работаем, чтобы полки были полными, а на складах было достаточное количество продукции. Актуальные часы работы супермаркетов рекомендуем смотреть на сайте компании, есть несколько супермаркетов, которые закрываются в 21:00 и 21:30", - добавила она.
Принял решение сократить время работы своих магазинов и ритейлер Novus.
"Обращаем ваше внимание, что с введением дополнительных мер и ограничений движения общественного транспорта компания Novus вынужденно временно меняет график работы магазинов сети", - сообщила компания на своей странице в Facebook.
В частности, с 18 марта торговые точки сети Novus будут работать с 9:00 до 22:00.
Кроме того, ритейлер опубликовал на своей странице объявление о поиске поставщиков масок и дезинфекторов.
"Ищем поставщиков: защитных масок, респираторов, дезинфекционных средств, бесконтактных термометров... Уменьшить риски инфицирования в стенах родного Novus, а также за его пределами возможно только при условии наличия необходимого оборудования, а именно защитных масок, респираторов, дезинфекционных средств и термометров", - отмечается в сообщении.
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