Укрспирт из-за коронавируса запустил производство еще на 4 заводах

ГП «Укрспирт» из-за повышенного спроса на медицинский спирт запустило в работу еще четыре спиртзавода.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«ГП «Укрспирт» запустило в работу еще 4 завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением вируса Covid-19 (коронавирус)», - говорится в сообщении.

И. о. директора ГП «Укрспирт» Сергей Блескун проинформировал, что в производственном плане на март 2020 года было предусмотрено 10 спиртовых заводов, но сегодня принято решение запустить еще 4 завода.

«Мы быстро отреагировали на рост запроса, с сегодняшнего дня работают 14 заводов одновременно. При необходимости, мы готовы и дальше увеличивать объемы производства. У нас есть для этого и мощности, и сырье», - добавил руководитель предприятия.

По информации пресс-службы, в настоящее время на предприятии действует усиленный дезинфекционный режим. Для всех работников ГП «Укрспирт» закуплены маски. Часть аппарата управления переведена на дистанционную работу.

