«Интер» сообщает о случаях мошенничества с использованием бренда телеканала

Телеканал "Интер" заявил об участившихся случаях интернет-мошенничества с упоминанием телеканала и его ведущих, отмечается в сообщении пресс-службы телеканала, распространенном в четверг.

"Аферисты публикуют рекламу различных товаров и услуг с упоминанием телеканала "Интер" и его ведущих, а также занимаются фишингом - используют бренд телеканала "Интер" для незаконного сбора конфиденциальных данных интернет-пользователей", - отмечается в сообщении телеканала.

Команда телеканала оперативно отслеживает подобные фейки и отправляет информацию в соответствующие органы для блокировки страниц мошенников.

"Официально заявляем: "Интер" и наши ведущие не рекламируют и не продают сомнительные препараты, лекарства, и не предлагают пройти опросы за вознаграждение", - подчеркивает пресс-служба "Интера".

Телеканал призвал зрителей быть бдительными и внимательными и доверять только информации, опубликованной на официальном сайте и страницах телеканала в соцсетях.