Приватбанк продлит действие карт для выплат на 90 дней

Приватбанк продлит действие карточек для выплат (зарплаты, пенсионные, социальные карты) на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что карточки можно будет использовать еще 3 месяца без замены.

"Если в карты для выплат (зарплатной, пенсионной, социальной, стипендиальной т.д.) завершается срок действия, клиенту не нужно идти в отделение или заказывать доставку для перевыпуска.

Срок действия всех карт для выплат и карточек для выплат Gold будет продлен автоматически. Такие карточки будут работать в обычном режиме без ограничений - платежи, онлайн и офлайн, покупки в интернете и другие транзакции будут проходить без проблем", - говорится в сообщении.

Банк на период карантина рекомендует проводить платежи, получать переводы и другие услуги с помощью Privat24, терминалов самообслуживания и банкоматов.

Кроме этого, рекомендуется ограничить использование наличных, оплачивая покупки в торговой сети картами или электронными кошельками.

Напомним:

С 18 марта Приватбанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.