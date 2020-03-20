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Приватбанк продлит действие карт для выплат на 90 дней
13:02 19.03.2020 |
Приватбанк продлит действие карточек для выплат (зарплаты, пенсионные, социальные карты) на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что карточки можно будет использовать еще 3 месяца без замены.
"Если в карты для выплат (зарплатной, пенсионной, социальной, стипендиальной т.д.) завершается срок действия, клиенту не нужно идти в отделение или заказывать доставку для перевыпуска.
Срок действия всех карт для выплат и карточек для выплат Gold будет продлен автоматически. Такие карточки будут работать в обычном режиме без ограничений - платежи, онлайн и офлайн, покупки в интернете и другие транзакции будут проходить без проблем", - говорится в сообщении.
Банк на период карантина рекомендует проводить платежи, получать переводы и другие услуги с помощью Privat24, терминалов самообслуживания и банкоматов.
Кроме этого, рекомендуется ограничить использование наличных, оплачивая покупки в торговой сети картами или электронными кошельками.
Напомним:
С 18 марта Приватбанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.
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