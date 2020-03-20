ПриватБанк подключился к системе BankID

ПриватБанк наконец подключился к системе удаленной идентификации BankID Национального банка.

ПриватБанк стал 14-м банком в этой системе.

Банк решил расширить возможности онлайн идентификации клиентов при пользовании цифровыми государственными и другими сервисами.

С 19 марта клиенты ПриватБанка могут получить удаленный доступ к административным, финансовым и коммерческих услуг через BankID.

«Подключение крупнейшего украинского банка к системе BankID НБУ дает нашим клиентам еще больше возможностей пользования онлайн сервисами, что особенно важно сейчас во время карантинных мероприятий в стране, - отметил руководитель бизнеса небанковских продуктов ПриватБанка Алексей Туривной. - Вместе с возможностями собственной системы идентификации и экосистемы Приват24 мы даем клиентам простой доступ к почти всех существующих в Украине цифровых сервисов и услуг, удобно и бесконтактно».

Директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан, который до недавнего времени работал в ПриватБанке, сообщил: «Для нас знаковым событием является присоединение к системе крупнейшего банка Украины по количеству клиентов. Интерес таких крупных участников банковского рынка свидетельствует, что Система BankID НБУ продолжает эффективно развиваться. В то же время главным для нас является то, что количество граждан и бизнеса, которые смогут воспользоваться преимуществами дистанционного идентификации, существенно возрастает почти ежемесячно».

Сейчас система BankID НБУ включает 33 участника - 14 банков и 19 других учреждений, которые поддерживают этот сервис.