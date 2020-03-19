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Мобильные операторы получили лицензии для запуска 4G-связи на всей территории Украины
20:57 18.03.2020 |
Крупнейшие мобильные операторы Украины «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell получили лицензии на радиочастотный ресурс, необходимый для запуска высокоскоростной интернет-связи 4G на всей территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Эти лицензии предоставляют телеком-компаниям право пользоваться радиочастотным ресурсом в диапазоне 800-900 МГц, радиус действия станций операторов в котором значительно больше по сравнению с более высокими диапазонами. Это означает, что теперь «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell смогут покрывать связью значительно больше территорий, в том числе в сельской местности и автодорог.
По оценке Министерства, эти лицензии увеличат число людей, которым будет доступна 4G-связь.
«Согласно условиям лицензии, операторы должны обеспечить возможность получения услуги 4G на протяжении 24 месяцев в каждом населенном пункте с населением свыше 2 тыс. человек при условии покрытия не менее 90% населения Украины, а также на международных и национальных автомобильных дорогах», - сказано в сообщении.
«Киевстар» заплатил за эту лицензию 261,6 млн грн, «Vodafone Украина» - 229,6 млн грн, lifecell - 121,2 млн грн.
Согласно сообщению, развитие сетей для новой связи стартует 1 июля в западных областях Украины и уже до конца этого года покрытие 4G-связью операторов составит более 85% населения страны. Через два с половиной года высокоскоростным мобильным интернетом, по оценке министерства, должны пользоваться более 90% населения, в том числе на всех автодорогах.
Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) предоставила отсрочку оператору мобильной связи «Интернациональные телекоммуникации» («Интертелеком») до 1 апреля по уплате за лицензии на использование радиочастот для высокоскоростной связи 4G.
21 февраля НКРСИ приняла решение предоставить трем крупнейшим мобильным операторам Украины «Киевстар», Vodafone и lifecell разрешение на досрочное внедрение технологии четвертого поколения мобильной связи 4G в диапазоне низких частот, что позволит существенно улучшить покрытие территории нашей страны скоростной связью.
5 марта «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell запустили мобильный интернет 4G в киевском метрополитене на станции «Академгородок».
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