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АТБ ограничивает продажу товаров в одни руки. Что в списке
17:17 18.03.2020 |
Крупнейший украинский ритейлер вводит лимиты на продажу товаров в одни руки
Крупнейшая продовольственная сеть АТБ с 18 марта ввела ограничения на продажу товаров в одни руки в связи с созданием искусственного ажиотажного спроса на определённые группы товаров. Об этом LIGA.net сообщил начальник управления по корпоративным коммуникациям сети Сергей Демченко.
"С сегодняшнего дня компания ввела ограничение на продажу товаров в одни руки. Это вода, пиво и напитки не более 12 единиц и все остальные продукты не более пяти штук или пяти килограммов в одни руки", - сказал он.
При этом с 19 марта ограничение по плодоовощной группе товаров будет снято, добавил Демченко.
По словам Демченко, ограничения о всем другим видам продукции будут действовать до конца карантина, и продлятся в случает пересмотра его сроков местными или центральными органами власти.
Представитель АТБ также отметил, что компания не собирается повышать цены на товары социальной группы. "Мы готовы работать с минимальной наценкой, это принципиальное решение компании", - сказал он.
По словам Демченко, пока поставщики цены на свою продукцию также массово не повышают.
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