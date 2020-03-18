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Приватбанк начал осуществлять обмен валют только онлайн
11:08 18.03.2020 |
С 18 марта Приватбанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
Как отметили в банке, приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа.
Наличную валюту в кассах Приватбанка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.
Любые операции с наличной гривной как в кассах банка, так и сети банкоматов, проводятся в обычном режиме.
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