Приватбанк начал осуществлять обмен валют только онлайн

С 18 марта Приватбанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Как отметили в банке, приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа.

Наличную валюту в кассах Приватбанка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Любые операции с наличной гривной как в кассах банка, так и сети банкоматов, проводятся в обычном режиме.