«ПриватБанк» потребовал от «Привата» вернуть 247 АЗС

«ПриватБанк» уведомил владельцев АЗС консолидированной сети «Приват» о расторжении договоров лизинга по 247 автозаправочным станциям. 10 марта суд по иску 38 компаний-арендаторов этих АЗС ввел обеспечительные меры и запретил банку принимать любые действия по возврату объектов в собственность банка. Соответствующее решение суда обнародовано в Едином госреестре накануне.

Из материалов суда следует, что в 2016 г. 15 компаний из орбиты группы «Приват» заключили договоры финансового лизинга, по которым получили от банка 247 АЗС в 20 областях. В дальнейшем эти компании передали заправочные станции 38 компаниям-операторам. Общая сумма задолженности 14 из 15 компаний-владельцев АЗС по договорам лизинга составляет 2,015 млрд грн., согласно материалам судебных процессов, которые в 2019 г. проходили между «ПриватБанком» и этими компаниями.

Из этих судебных процессов также стало известно, что в 2017 г. ПАО «Укрнафта» официально обращалось в «ПриватБанк» с просьбой дать согласие на передачу компании в сублизинг как минимум часть этих АЗС.

«По состоянию на сегодня, «ПриватБанком» совершаются активные действия по разрыву договоров лизинга и возврату объектов лизинга», - говорится в определении суда.

Из судебного документа следует, что «ПриватБанк» уже разослал по юридическим адресам компаний-владельцев уведомления о разрыве договоров и получил исполнительные надписи нотариусов (распоряжение нотариуса относительно принудительной передачи или возвращения имущества кредитору. - Прим.) о возврате имущества. Также на основании распоряжений нотариуса открыты исполнительные производства.

«Заявители (компании-арендаторы) считают, что указанными действиями «ПриватБанк» нарушает их права на мирное владение и пользование переданными им на основании договоров аренды объектами недвижимого имущества - автозаправочными станциями в общем количестве 247 единиц», - говорится в судебном решении.

Суд запретил «ПриватБанку» расторгать договоры лизинга, а также совершать любые действия, направленные на расторжение договоров аренды между компаниями группы «Приват».

247 АЗС составляют 25% от общего количества АЗС группы «Приват» без учета станций «Укрнафты».

Напомним, в 2019 г. «ПриватБанк» начал реализацию 66 неработающих нефтебаз группы «Приват», которые перешли в собственность банка по договорам финансового лизинга.

Справка enkorr

На сегодня розничная сеть «Привата» состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы «Приват». В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ривненской - 40%, в остальных регионах - от 20 до 25%.

Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы «Приват» ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника - НПЗ «Укртатнафта».

Формально управление сетью АЗС «Привата» осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которое эти станции осуществляют в половине украинских областей. В пользу этого говорит то, что проводимая «Приватом» массовая ротация юрлиц - трудоемкий и капиталоемкий процесс. Для каждого юрлица необходимо пройти процедуру постановки на учет плательщика НДС, разрыва и заключения нового договора аренды АЗС, оформления трудовых отношений с персоналом, перерегистрации кассовых аппаратов и лицензии (на торговлю алкоголем или табачными изделиями на АЗС) и перепродажи остатков топлива.