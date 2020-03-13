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Регулятор разрешил китайскому инвестору покупку 50% биржи ПФТС
08:53 13.03.2020 |
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку согласовала Bohai Commodity Exchange (BOCE) приобретение 49,9% в уставном капитале Фондовой биржи ПФТС.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (далее - НКЦБФР) согласовала BOCE Co. Limited (Гонконг) и ассоциированным с ней лицом Янь Дуншэн (Yan Dongsheng) приобретение существенного участия в профессиональном участнике фондового рынка «Фондовая биржа ПФТС»", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти лица предоставили в Комиссию документы для согласования приобретения прямого и опосредованного существенного участия в профессиональном участнике фондового рынка «Фондовая биржа ПФТС» в размере 49,90003%.
В пресс-службе регулятора напомнили, что приобретение существенного участия проходит в соответствии с требованиями «Порядка согласования приобретения лицом существенного участия в профессиональном участнике фондового рынка или увеличение его таким образом, что указанное лицо будет прямо или косвенно владеть или контролировать 10, 25, 50 и 75 процентов уставного капитала такого участника или права голоса приобретенных акций (долей) в его органах управления», утвержденного решением НКЦБФР от 13 марта 2012 года №394 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины.
Как сообщалось в январе 2020 года, китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange приобрела в оффшорных компаний пакет акций АО «Фондовая биржа ПФТС» в размере 49,9% уставного капитала.
При этом компании Primeview LTD (8,5%, Белиз), Dakal LTD (9,37%, Белиз), Crookston Limited (9,06%, Белиз) и Boline LTD (9,21%, Маршалловы острова), бенефициары которых неизвестные, вышли из состава владельцев бирже ПФТС.
Компания Parvana LTD снизила свою долю с 8,9% до 0,11%. В то же время ООО «Компания по управлению активами и администратор пенсионных фондов «Альтана Инвестмент Менеджмент» увеличила долю с 2,3% до 5,1%.
В начале декабря 2019 года BOCE сообщила о намерении приобрести 49,9% акций украинской биржи ПФТС. На момент сообщения компания BOCE (Hong Kong) Co. Ltd. и ее аффилированные лица акциями ПФТС не владели.
В декабре 2018 года Антимонопольный комитет одобрил повторную заявку BOCE на приобретение доли в ПФТС в размере более 25%, поскольку майскую заявку он отклонил.
BOCE - крупнейшая спотовая товарная биржа Китая с годовым оборотом в 1 трлн долл. Компания основана в 2009 году с участием частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзинь (КНР).
Bohai Commodity Exchange в 2017 году стала владельцем Украинского банка реконструкции и развития.
Кроме этого, в конце августа 2018 года акционеры «Украинской биржи» предложили BOCE стать акционером с долей 36% в результате дополнительной эмиссии, однако эта сделка не состоялась.
Активы ПФТС за девять месяцев 2019 года уменьшились на 21,3% - до 44,71 млн грн, а собственный капитал - на 21,5%, до 43,39 млн грн.
За три квартала 2019 года объем торгов на ПФТС составил 77,7 млрд грн, или 37,8% оборота фондовых бирж Украины. По этому показателю ПФТС отстает от биржи «Перспектива» с ее долей 60,8%, но опережает «Украинскую биржу» с ее 1,4%. В объеме торгов ПФТС за этот период 94,2% пришлось на ОВГЗ.
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