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Франция оказала помощь Укроборонпрому на сумму около €900 тысяч
08:29 12.03.2020 |
Укроборонпром получил техническую помощь от правительства Франции на сумму около 900 тысяч евро.
Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус.
"Этот проект на сумму 900 тысяч евро подтверждает доверие наших международных партнеров к Укроборонпрому, техническая помощь пойдет на антикоррупционное направление и повышение стандартов корпоративного управления", - отметил гендиректор.
По словам Абромавичюса, антикоррупционная составляющая включает в себя криминалистический комплексный аудит, то есть, объяснил он, чтобы не было мошеннических сделок, «которых было, к сожалению, в прошлом в большом количестве»; такой аудит будет выявлять мошеннические схемы и за рубежом.
Глава Укроборонпрома сообщил, что повышение стандартов корпоративного управления - это вторая сфера, на которую пойдут средства правительства Франции: "Мы планируем построить лучшие стандарты корпоративного управления в соответствии с западными стандартами".
Абромавичюс объяснил, что посольство Франции для внедрения этих проектов найдет компанию-консультанта, который будет руководить этим процессом.
«Конечная цель - это превращение концерна «Укроборонпром» в холдинг. Поэтому нам очень нужен независимый аудит», - сказал гендиректор.
Он выразил надежду, что процесс аудита продлится четыре месяца.
В свою очередь посол Франции в Украине Этьен де Понсен заметил, что правительство Франции имеет большое доверие к Укроборонпрому и его руководству и готово оказывать помощь в проектах по его совершенствованию.
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