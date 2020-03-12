Франция оказала помощь Укроборонпрому на сумму около €900 тысяч

Укроборонпром получил техническую помощь от правительства Франции на сумму около 900 тысяч евро.

Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус.

"Этот проект на сумму 900 тысяч евро подтверждает доверие наших международных партнеров к Укроборонпрому, техническая помощь пойдет на антикоррупционное направление и повышение стандартов корпоративного управления", - отметил гендиректор.

По словам Абромавичюса, антикоррупционная составляющая включает в себя криминалистический комплексный аудит, то есть, объяснил он, чтобы не было мошеннических сделок, «которых было, к сожалению, в прошлом в большом количестве»; такой аудит будет выявлять мошеннические схемы и за рубежом.

Глава Укроборонпрома сообщил, что повышение стандартов корпоративного управления - это вторая сфера, на которую пойдут средства правительства Франции: "Мы планируем построить лучшие стандарты корпоративного управления в соответствии с западными стандартами".

Абромавичюс объяснил, что посольство Франции для внедрения этих проектов найдет компанию-консультанта, который будет руководить этим процессом.

«Конечная цель - это превращение концерна «Укроборонпром» в холдинг. Поэтому нам очень нужен независимый аудит», - сказал гендиректор.

Он выразил надежду, что процесс аудита продлится четыре месяца.

В свою очередь посол Франции в Украине Этьен де Понсен заметил, что правительство Франции имеет большое доверие к Укроборонпрому и его руководству и готово оказывать помощь в проектах по его совершенствованию.

