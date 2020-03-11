Укрпочта начала выдавать посылки по удостоверению водителя в «Дія»

Отправление Укрпочтой теперь будут вручать по электронному удостоверению водителя в приложении «Дія» - пока это работает в тестовом режиме.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сейчас работает это исключительно для внутренних отправлений с наложенным платежом на сумму до 15 000 гривен (Укрпочта Экспресс, Укрпочта Стандарт, Укрпочта SmartBox).

Для того, чтобы получить другие виды почтовых отправлений, нужно иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего личность.

Федоров назвал это «важным началом» и поблагодарил главу Укрпочты Игоря Смелянского.

Напомним, 6 февраля Министерство цифровой трансформации представило мобильное приложение «Дія». Ожидается, что в нем будут храниться документы в электронном виде. Сейчас в приложения уже можно пользоваться цифровым водительским удостоверением и свидетельством о регистрации.

До конца 2020 года правительство планирует оцифровать около 80% государственных услуг сделать их доступными через «Дія». В частности, вскоре в приложении должен появиться электронные украинский и заграничный паспорта, студенческие билеты, страховые полисы и т.

Приложение доступно для смартфонов на Android и iOS. В частности, в Google Play Market и App Store.