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Укрпочта начала выдавать посылки по удостоверению водителя в «Дія»
20:30 10.03.2020 |
Отправление Укрпочтой теперь будут вручать по электронному удостоверению водителя в приложении «Дія» - пока это работает в тестовом режиме.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Сейчас работает это исключительно для внутренних отправлений с наложенным платежом на сумму до 15 000 гривен (Укрпочта Экспресс, Укрпочта Стандарт, Укрпочта SmartBox).
Для того, чтобы получить другие виды почтовых отправлений, нужно иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего личность.
Федоров назвал это «важным началом» и поблагодарил главу Укрпочты Игоря Смелянского.
Напомним, 6 февраля Министерство цифровой трансформации представило мобильное приложение «Дія». Ожидается, что в нем будут храниться документы в электронном виде. Сейчас в приложения уже можно пользоваться цифровым водительским удостоверением и свидетельством о регистрации.
До конца 2020 года правительство планирует оцифровать около 80% государственных услуг сделать их доступными через «Дія». В частности, вскоре в приложении должен появиться электронные украинский и заграничный паспорта, студенческие билеты, страховые полисы и т.
Приложение доступно для смартфонов на Android и iOS. В частности, в Google Play Market и App Store.
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