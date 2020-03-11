«ArcelorMittal Берислав» в 2019г получил прибыль 10,4 млн грн, намерен преобразоваться из ПАО в ЧАО

ПАО "ArcelorMittal Берислав" (Берислав Херсонской обл.), одна из украинских "дочек" крупнейшего мирового сталепроизводителя ArcelorMittal, по итогам работы в 2019 году получило чистую прибыль в размере 10,417 млн грн, тогда как 2018 год завершило с чистым убытком 1,86 млн грн.

Согласно повестке дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО "ArcelorMittal Берислав", назначенного на 9 апреля, активы предприятия за минувший год возросли на 7,6% - до 29,811 млн грн, основные средства - на 0,2%, до 2,401 млн грн.

Текущие обязательства ПАО снизились на 4,9% - до 162,866 млн грн, долгосрочные отсутствуют. При этом суммарная дебиторская задолженность снизилась на 72,4%, до 1,992 млн грн.

Нераспределенный убыток по состоянию на конец 2019 года составил 134,118 млн грн.

Согласно проектам решений собрания акционеров, предлагается полученную в 2019 году прибыль направить на погашение убытков в предыдущие годы.

Акционеры также намерены изменить тип общества с ПАО на ЧАО.

ПАО "ArcelorMittal Берислав" (ранее - ОАО "Бериславский завод строительных материалов", созданное в 1994 году путем преобразования одноименного госпредприятия) занимается в основном добычей известняка.

ArcelorMittal приобрел Бериславский завод строительных материалов в июле 2010 года.

По данным НДУ, в собственности компании Juanson Finance Limited находилось 24,8195% акций ПАО "ArcelorMittal Берислав", компании Woodgraft Limited (обе - Кипр, зарегистрированы по одному адресу) - 49,6391%, ArcelorMittal Netherlands B.V. (Нидерланды) - 24,8195%.

Уставный капитал ПАО "ArcelorMittal Берислав" составляет 1,063 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и также рядом мелких компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".



